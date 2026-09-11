本地地铁网络可靠度创历来最好表现，平均故障间隔公里数达288万公里，也连续五个月突破200万公里。

平均故障间隔公里数（Mean Kilometres Between Failure）指的是列车发生超过五分钟延误事故之前行驶的公里数；数值越高代表系统越可靠。

陆路交通管理局星期五（9月11日）公布最新地铁可靠度数据。根据过去12个月的移动平均数据，截至今年8月，整体地铁网络每行驶288万公里发生一起延误超过五分钟的事故，优于7月的237万公里。

新捷运经营的滨海市区线和东北线，可靠度纷纷达到理论上最高的水平。

市区线上个月每行驶837万公里才发生一起延误超过五分钟的事故，表现近乎是7月420万公里的两倍，可靠度是六条地铁线中最高的；东北线8月平均每行驶448万公里发生一起事故，略优于7月的447万公里。

SMRT经营的地铁线中，东西线进步最大，平均故障间隔公里数从7月的202万公里，增至8月的252万公里。环线表现也持续改善，从7月的245万公里，提高至251万公里。南北线维持在165万公里。

市区线、东北线、南北线和环线自去年11月以来，已连续10个月没有发生超过30分钟的延误事故，是陆交局2011年开始统计相关数据以来的最佳纪录。

陆交局说，平均故障间隔公里数过去五个月的高水平表现，反映了地铁业者和公交员工的努力，加以提升地铁可靠度和改善应对故障与事故的能力。这也显示地铁可靠度工作小组所提出的建议已开始发挥作用。

同样由SMRT经营的汤申—东海岸线，可靠度也进一步提升，从7月的37万3000公里增至8月的41万5000公里。

由于汤东线仍处于建设与延伸阶段，系统集成工作正与日常运营及维护同步推进，列车服务可靠度难免出现波动。因此，它的平均故障间隔公里数尚未纳入整个网络的统计指标。

轻轨系统的整体可靠度也继续改善，8月每行驶73万4000公里发生一起延误超过五分钟的事故，比6月的67万公里好。

盛港—榜鹅轻轨平均故障间隔公里数从7月的89万8000公里，升至8月的108万公里；武吉班让轻轨系统也从44万1000公里，提高到44万3000公里。