28岁青年为抵消大耳窿债务，联手同伙开设银行户头接收超过100万元赃款，还潜逃国外三年，最终受法律制裁，被判监九个月及罚款2000元。

被告周思达（28岁）共面对六项欺骗和抵触滥用电脑法令的控状，他承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。被告的同伙为陈永健（33岁）。

案情揭露，被告在2021年从事底薪约500元（不包括佣金）的销售工作，期间曾向大耳窿借钱。同年3月至4月间，一名叫“Raymond”的大耳窿提出，若被告协助开设并交出银行户头即可抵消500元债务，被告应允。

同年5月，被告向想赚快钱的同伙提议，由对方开设并交出银行户头以换取500元报酬，被告也可借此再抵消500元债务。“Raymond”还承诺，若开设的是企业户头，同伙可额外获得存入款项10%的抽成。

两人随后合谋，由同伙于2021年10月注册一家独资企业，并以企业名义开设银行户头后将控制权交给“Raymond”。

2022年3月，一名自称“Jolyn”的陌生人通过Telegram向被告同伙索取企业户头的网银登录资料。

2022年3月1日至11日期间，该企业户头共接收约81万7572元赃款，并转出约80万3573元，均由“Jolyn”团伙操作。款项中包含一名40岁印度籍男子遭诈骗后，于3月10日转入的8万4998元。

此外，被告也在2021年5月11日前，与同伙串谋，以同伙名义开设个人银行户头，并将提款卡及网银资料交给“Raymond”团伙。2021年7月22日至2022年3月28日期间，该户头共接收约54万3574元并转出约54万3569元。控状指出，上述款项均为犯罪所得。

2022年6月28日凌晨，警方突击搜查芽笼路一家非法赌场时，将正准备下注约150元玩“四支牌”的被告当场逮捕，并搜出下注筹码。被告在保释期间潜逃至柬埔寨，最终落网。（人名译音）

保释期间逃柬 逾期逗留被捕

被告保释期间逃往柬埔寨逾期逗留长达三年，最终被捕遣返回国。

案情显示，被告此前因非法赌博落网，获保释后须定期报到并配合调查，护照未被扣押。2023年2月，他在明知商业事务局仍对其涉嫌滥用银行户头案展开调查的情况下，听信朋友介绍“高薪工作”铤而走险离境前往柬埔寨。

被告自同年7月起在当地非法逗留，直到2026年3月被柬埔寨执法部门逮捕，并于4月10日遣返回新加坡再次落网。

完整报道，请翻阅2026年9月11日的《新明日报》。