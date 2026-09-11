六旬秘书听同事介绍，被“南宁项目”吸引，不仅当“上线”拉友人加入，还花14万元在当地买公寓，血本无归。

吴女士（60岁，公司秘书）告诉《新明日报》，她在2019年听了同事介绍，受邀到南宁“旅游考察”，并到处上课和参观项目。当时，她感觉南宁貌似“花园城市”，干净高级，当下心动，投了5万新元。

“本来抱着‘去看看’的心态，后来觉得不错，投资一下也无妨。对方当时提供两个投资方案，分别是3万元和5万元，不同价钱有不同福利，投5万元的还能在当地买房产。”

她说，对方营造出“秘密项目、潜力十足”的假象，不仅“面试”有意加入者，甚至还要求参与者保持低调。

“他们会问你的职业、问你有什么家人、有没有朋友可能会想加入等的问题，还要我们不要随便告诉别人。”

吴女士指，她深信项目回报高，就成为“上线”，还介绍一名友人参与项目。“那位朋友的收入并不高，我想我有‘好康’，或许可以帮她改善生活，没想到是骗局，我真的很后悔！”

她透露，“上线”要负责“下线”的吃住，若对方愿意加入，“上线”还可获得“佣金”。不过，她不久后察觉事有蹊跷，就不再“拉人头”。

吴女士说，当初的行程还包括参观位于防城港的一个房地产项目，自己付了约14万元的全款购置了一间单位。

“我想说那边公寓价格比一间政府组屋单位还便宜，加上两地不远，买了之后方便退休小住。”

她说，本来计划于2020年再次前往南宁视察工程进展，岂料遇上疫情，搁置了数年，近两年已无法联系上当初的房屋中介。

“之前卖我房子的中介一直不回我信息，后来听说项目换了发展商，我不清楚现在具体是什么情况，估计那笔钱也是打水漂了。”

完整报道，请翻阅2026年9月11日的《新明日报》。