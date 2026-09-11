新加坡True Fitness与True Yoga停业清盘后，截至星期五（9月11日）上午，新加坡消费者协会（CASE）已接获28起投诉，消费者申报损失总额超过6万3000元。

消协会长：已联系清盘人 继续了解索赔安排

消协会长杨益财星期五在脸书发文指出，消协已联系上True Fitness和True Yoga的清盘人，并将继续了解后续安排，包括消费者提出索赔所需的事项。

杨益财说：“消协很关注公司突然倒闭对消费者的影响，尤其是在这起事件上，消费者已经为长期会员资格或配套预付了大笔款项。”

持有未使用配套者可联系消协

仍持有True Fitness或True Yoga会员资格或预付配套的消费者，可拨打6277 5100联系消协寻求协助，或浏览消协网站 www.case.org.sg。

消协说，会继续与政府和业界沟通，探讨加强保障消费者的措施，降低消费者因预付款项而面对损失的风险。

消协也提醒消费者，在为任何服务支付大笔预付款前应保持谨慎，若情况允许，在购买配套时可选择较短的付款安排。