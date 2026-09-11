前方交通灯已转红约50秒，罗厘司机没注意，闯红灯时撞上德士，德士叔伤重入院，瘫痪在床两年多，之后过世。

这起车祸发生在2023年5月2日凌晨1时，地点是尼诰大道（Nicoll Highway）与莱佛士林荫道（Raffles Boulevard）交界处。

被告是51岁的尔万（Irwan Bin Mohamed Ibrahim），他面对两项抵触公路交通法令以及一项抵触车辆（第三方风险与赔偿）法令的控状。

控方以两项提控，余项待法官下判时一并考虑。

案情显示，被告事发时在尼诰大道朝往滨海公园通道（Esplanade Drive）的方向行驶，前方的交通灯已转红约50秒，不过他没有注意路况，在靠近尼诰大道与莱佛士林荫道交界处时未停下，闯红灯后撞上一辆德士。

56岁的德士司机被送到新加坡中央医院急救。据院方在2024年4月23日所准备的报告，德士司机伤势严重，颅内多处出血，身体多处骨折等，拿了137天病假。

报告披露，德士司机因事故中所受的多处伤害，导致永久性残疾及永久丧失生活自理能力。

他始终未能完全恢复足够的意识，无法与周遭环境或他人进行有意义的互动。他长期卧床，日常生活完全依赖他人照料。

德士司机于去年6月14日过世，但无迹象显示死亡是由事故相关伤势所导致。

被告认罪后，被判坐牢23个月，各级驾照吊销8年。

完整报道，请翻阅2026年9月11日的《新明日报》。