新加坡夜市中元会豪掷逾10万元办歌台庆中元，盛宴筵开70桌，佳肴有龙虾、辣椒螃蟹、北京烤鸭等，一桌要价1288元。

新加坡夜市中元会前晚在巴耶利峇新邮政中心旁的大操场举行，现场设有宴席、歌台及喊标活动，吸引约700人出席。

宴席由品食餐饮承办，菜色走高档路线，以冰糖泡参炖燕窝作为前菜，随后还有沙拉冰菜帝王蟹柳三拼、干贝蟹肉鱼翅羹、港式清蒸红斑、水果拼盘、北京烤鸭、金蒜粉丝蒸龙虾，以及辣椒螃蟹配炸馒头等菜色。

中元会主席林自翔（42岁）接受《新明日报》访问时说，花费并不是重点，中元庆典旨在回馈大家，希望出席者及赞助商都能满意。

“基本上就是一次聚会，让大家联络感情，也顺便一起做善事。在没有超出预算的情况下，就想让大家开心一下。宾客们今年还能带走一盒月饼，月饼由福满家报效。”

品食餐饮负责人胡金钟（44岁）告诉记者，他们多年来与新加坡夜市中元会合作，而每年的中元宴席都会更换食材及菜色。

“去年我们准备了阿拉斯加帝王蟹，今年就有北京烤鸭和辣椒螃蟹。他们要求菜色要比较特别，让宾客每年都有新鲜感。”

至于歌台，节目由旅者娱乐制作承办，阳光可乐担任主持人，歌星阵容包括“铁肺歌后”杨千荭、维彬、林小音、康宇、孙文海、悦芊菱及许佩桢等。主办方还特别安排由五名舞者组成的火幻舞者舞蹈团，为每名歌手伴舞。

完整报道，请翻阅2026年9月11日的《新明日报》。