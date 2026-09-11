不满妻子不给钱他买万字票，七旬叔掌掴、攻击妻子头脸，把她打到鼻梁骨折，还举起叉子恐吓要将她刺瞎，媳妇报警大义灭亲。

71岁的被告面对三项包括蓄意伤害以及动粗控状，他承认其中一项，法官将余项一并考虑后，判处他坐牢12周。

受害者是被告74岁的妻子。为保护她，法官令媒体不得报道任何会泄露其身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告与受害者结婚约50年，育有两名孩子和五名孙子。被告早在2020年便开始家暴妻子，一生气就会对妻子动粗，平均每两三个月就发生一次。

受害者因深怕报警会导致被告家暴升级，长期选择忍气吞声。

去年7月12日晚9时许，被告在家里向妻子索要购买万字票的现金，妻子因手头现款不足而拒绝。被告闻言大发雷霆，连续掌掴妻子左脸两下，随后又挥拳攻击其头部左侧两下。

他之后举起一把叉子，恐吓要将妻子眼睛刺瞎为止。妻子试图举起左手抵挡护脸，没想到被告却上前咬了她左手臂，还用保温瓶敲打她头部。

受害者惊恐逃向厨房，被告仍紧追不舍，期间甚至抓起一张塑料矮凳砸向她额头。直到受害者打电话向儿子求助，被告才停止攻击。

两天后，受害者向任职高级护士的媳妇申诉左眼皮淤青肿胀，询问如何消肿。

媳妇在得知家翁家暴家婆后，先带家婆到医院求诊，之后报警。

受害者被诊断脸部和头皮挫伤，左手臂淤青和鼻梁骨骨折。