每天完成工作后，有自闭症的员工只需打开手机，便能向自闭症资源中心报备当天的工作状态，如情绪波动、遇到的困难和突发情况等。看似简单的程序，却赋予成年自闭症患者掌握自己就业情况与心理健康的能力。

通过社会志愿福利团体计算应用项目（Computing for Voluntary Welfare Organisations，简称CVWO），新加坡国立大学计算机学院三年级学生列永忠和组员，为自闭症资源中心义务开发“工作支持中心”（Job Support Central）手机应用。

这个应用让参与就业与职能培训中心（简称E2C）计划的成年自闭症患者，自主报备每日工作状态，以便工作教练及时提供必要的援助。

系统会判断是否出现工作异常，若发现异常情况持续数日，便会通知工作教练主动跟进，必要时前往工作场所提供协助，避免影响自闭症员工的就业。应用会在每天傍晚6时和晚上10时提醒用户填写记录。

成年自闭症患者步入社会后，可能在工作岗位上遇到难以独立应对的困难，但不是每个人都会及时反映自己的需求。自闭症资源中心副经理古国威受访时说，随着更多受益者通过E2C计划找到工作，中心需要一个更有效的监测系统。

“我当时想要一个智能通报系统，让受益者、家人和雇主能够在需要帮助时主动通报情况，久而久之，我们能用数据得出一些趋势，以提供更符合需求的就业支持。这也有助于让受益者独立掌握自己的工作与健康状态。”

列永忠和五个组员利用暑假时间，设计智能通报系统并开发出手机应用。列永忠说：“最困难的不是让工作流程数码化，而是理解受益者和自闭症资源中心的需求并制定数码方案。”

国大计算机学院CVWO项目星期五（9月11日）举行成立20年庆祝活动。创立该项目的国大计算机学院副教授梁永立致辞时向现场学生强调，开发软件不只是一项技术活，而是为了解决问题。

数码治理三大目标

数码发展及新闻部长杨莉明以主宾身份出席活动。她在致辞中提到数码治理的三大目标，即为增长创造机遇、维护社会信任和增强社区纽带。

“科技既能拉近人与人之间的距离，也能让人们相互疏离，因此在拥抱科技的同时，我们也需要维系社区凝聚力。”

杨莉明以日前在国会提呈的《数码基础设施法案》和6月成立的互联网安全委员会（Online Safety Commission）为例指出，数码治理仍存在空白，我国必须参考各方经验，设计出适合自己的方案，并为国际伙伴提供可参考的范本。

配合庆祝活动，李浚源夫人信托基金受托人蔡长春同一天向国大计算机学院社会公益与慈善计算应用中心（Centre for Computing for Social Good and Philanthropy）捐赠150万元，款项将用于支持CVWO项目。