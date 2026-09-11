男子从马来西亚走私小狗和漏税香烟，被逮捕后在保释期间为了4000元酬劳，将熟人介绍给柬埔寨跨国诈骗团伙，被判入狱21个月21周又三天，以及罚款1万2000元。

被告林源进（34岁）承认九项罪名，包括抵触有组织犯罪法、抵触关税法，以及抵触动物与飞禽法。他同意其余10项罪名交由法官下判时一并考虑，星期五（9月11日）被判刑。

走私小狗与漏税香烟

案情显示，被告与妻子黄秀婷共同策划从马来西亚走私幼犬入境。黄秀婷通过TikTok联系供应商，被告安排跑腿白家豪将幼犬装入塑料箱后藏入车后备箱运入新加坡。幼犬养在后港组屋单位，通过社媒宣传出售。

2023年10月至12月，两人共售出21只幼犬，售价介于1900元至3000元，总销售额约4万8700元，利润约2万1000元。2023年12月27日，白家豪在兀兰关卡被截查，当局在后车厢塑料箱内发现五只博美幼犬。这些幼犬均感染犬细小病毒，且因通风不足、活动受限，遭受真实且严重痛苦。

除了走私幼犬，被告也与白家豪共谋走私漏税香烟。被告还教唆白家豪扛下所有罪名。白家豪见被告以两名年幼孩子为由苦苦哀求，答应被告的要求。

介绍友人给跨国团伙

被告被逮捕后，在保释期间犯案，将一名友人介绍给以柬埔寨金边为基地的诈骗团伙。

这个团伙在2024年9月至2025年9月，干下至少528起诈骗案，造成5250万元损失；至少90名65岁及以上受害者被骗走1180万元。

被告当时欠团伙头目黄伟良3万至4万元。为还债，他想到男子林金平自2015年起欠他10万元，于是以“加入团伙可快速赚钱还债”为由游说林金平，并把对方的联系方式及照片交给头目。

林金平于2024年12月加入后，被告于2025年1月27日获得3358枚USDT加密货币，欠头目债务也一笔勾销。他随后卖出加密货币套取4000元。

2025年9月9日，新柬警方联合在新加坡逮捕15名嫌犯。被告当时在中国与家人度假，得知行动后删除与头目及林金平的聊天记录，他在9月11日返新时在樟宜机场被捕。

法官下判时指被告的行径是经过算计的长期犯罪，而不是孤立犯案，其中包括持续走私、妨碍司法，以及在保释期间参与针对年长受害者的跨国诈骗。因此判他入狱21个月21周又三天，罚款1万2000元。（人名译音）