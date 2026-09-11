政府将在未来一年通过售地计划推出两幅地段，用于兴建客工专用宿舍，预计可提供约2万3000个床位。此外，政府也将通过其他方式，进一步增加客工宿舍床位。

人力部和国家发展部星期五（9月11日）发布联合文告指出，这两幅地段的地契都是30年，由裕廊集团负责销售。

首幅地段位于万礼一带的罗弄拉打依淡（Lorong Lada Hitam），最迟于明年第一季推出。地段面积为10.7公顷，总容积为1.6，可提供约1万5000个床位。政府今年3月的宣布已包括这幅地段。

第二幅地段在裕廊路上段，靠近裕群地铁站，预计明年下半年推出。地段面积为两公顷，总容积为4.6，可提供约8100个床位。这幅地段的规划还在等相关机构批准。

文告指出，包括这两幅地段在内，政府从2025年第四季至2027年9月间，一共会推出六幅客工专用宿舍（purpose-built dormitories）用地。所有六个客工宿舍预料2030年代初竣工，能为市场注入约4万8300个床位。

在客工专用宿舍建造的同时，政府会与有关机构和客工宿舍业者合作，实施短期措施，以满足市场对床位的需求。这包括在今年内运营四个速建宿舍（quick-build dormitories），提供约1万6000个床位。此外，人力部在盛港西兴建和经营的客工专用宿舍将有7200个床位，预料2028年中投入运作。

政府也将暂时延长现有客工宿舍的租约，并视基础设施容量和土地供应情况，允许设立工厂改建宿舍（factory-converted dormitories）、工地临时宿舍（construction temporary quarters），以及临时居住许可宿舍（temporary occupation licence quarters）。

人力部也正在研究暂时放宽新宿舍标准下的入住人数顶限，并会在适当时候向业界通报最新情况。

截至今年6月，本地有约1600个客工宿舍，提供约46万7000个床位。