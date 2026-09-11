全岛多处星期五下午迎来强降雨，不仅在多处引发突发性 淹水 ，也将过去几日萦绕不散的热气和烟霾洗净。

国家公园局 和 公用事业局 星期五（9月11日）下午2时起，通过Telegram和X等社交媒体平台陆续发出预警，提醒公众留意强降雨及突发性淹水。公用局指出，汤申路、史蒂芬路与百慕乐路交界处，以及明古连街等全岛多处存在淹水风险，呼吁公众出行时尽量避开。新加坡气象局网站显示，下午3时51分，史各士路降雨量达103毫米，气温也降至22.4摄氏度。

大雨的到来，有效改善了空气质量。根据 国家环境局 官网傍晚6时15分发布的消息，截至傍晚6时，全国24小时 空气污染指数 （PSI）介于69至88，属于适中水平；一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米12至20微克，处于正常水平。其中，中部地区的24小时PSI最高，达到88；东部地区的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度最高，达每立方米20微克。

环境局指出，苏门答腊南部和加里曼丹的火灾仍持续产生中度至浓密的烟羽。虽然预计未来几天苏门答腊北部和中部将有阵雨，但加里曼丹和苏门答腊南部预计维持干燥。在东南风或南风的影响下，烟霾仍可能影响新加坡，预计24小时PSI指数将在“中度”至“低度不健康”范围内。

学校发布烟霾应对措施

尽管本地的学校仍在学校假期中，但鉴于前几日烟霾严重，部分学校如培群学校和恒力小学已提前向家长发布烟霾应对措施通知。这些安全措施包括确保启用空气净化器、调整长时间或高强度的户外活动，以及协助因烟霾身体不适或出现呼吸困难的学生。

此外，培群学校也特别通知家长，在来临的小六会考中，学校将安排考生在冷气考场应考，考务人员也已获得新加坡考试与评鉴局（SEAB）关于烟霾管理的额外指导。

根据教育部网上信息，教育部已经针对不同烟霾情况制定了完善的应对方案，个别学校会根据实时一小时PM2.5指数动态调整活动。

当24小时PSI处于正常或中等（100以下）时，各项活动照常进行。若PSI升至101至200的“不健康”水平，学校将暂停长时间的高强度户外活动，开启室内空气净化器，患病或有慢性病的学生可免除户外活动；身体不适者则会被安排在兼备冷气与空气净化器的空间休息，同时联系家长。

当PSI达到201至300的“很不健康”级别时，所有室内外体能活动皆暂停，学生转入配备空气净化器的封闭空间。若PSI超过300进入“危险”水平，学校不仅会暂停所有体育活动并缩减课程规模，还会在隔日预测同样达到标准时考虑宣布停课。停课期间，学校仍会为无法安排托育的家长提供校内托管与监督。

如果像小六会考这样的全国考试中烟霾问题严重，学校可能关闭，如不关闭，学校将安排考生在备有空气净化器的封闭空间应考，以防烟霾恶化。

身体不适或有长期疾病的考生应就医；如果因病无法应考，必须通知校方，另作安排。