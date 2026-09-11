曾经，他是寄宿在儿童城、接受照顾的少年；如今，他成了这家福利机构的掌舵人，推动儿童城迈向更专业的社会服务。从受助者到助人者，姚挺楠把当年获得的信任与引导，转化为帮助更多弱势青少年重新出发的力量。

姚挺楠星期五（9月11日）从尚达曼总统手中接获社会服务专才总统奖，以表彰他在专业表现、领导力及创新方面的杰出贡献。

姚挺楠与儿童城（Boys’ Town）的缘分始于1992年。当时，他在儿童城生活了两年。他受访时回忆，那段日子不仅让他学会遵守规矩，更让他感受到有人愿意引导自己，以及一份宝贵的信任。

离开儿童城后，他修读工程学位，投身技术及培训咨询工作。然而，他始终心系这个曾经帮助过自己的地方。2004年，他毅然放下当时的职业，回到儿童城担任青年社工，并逐步晋升，最终于2018年出任执行董事。

在姚挺楠的带领下，儿童城不再只是提供传统寄宿照料，而是逐步发展为提供更全面、连贯支持的社服机构，服务范围扩展至寄养服务、喘息护理（respite care）、青年外展及临床心理干预等领域。

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同时，他也大力推动服务改进，为机构约70%的项目引入系统化的成效追踪机制。他说，光统计办了多少活动、做了多少次辅导是不够的，更重要的是衡量这些服务是否真正改变了孩子的生活。他也鼓励团队边实践边研究，不断改进。

对于这份社服领域的最高荣誉，姚挺楠认为，这不仅是对团队共同使命的认可，更是一份沉甸甸的责任。他说：“被认可，不应该让我们变得安逸。它应该提醒我们回到根本，以专业和同理心去服务，不断改进我们的实践，并确保每一个来到儿童城的孩子和年轻人，都能继续感受到尊严、希望，以及拥有更好未来的机会。”

今年共有两人获颁社会服务专才总统奖。另一名得主是新加坡读写障碍协会总监李翔。他于2001年加入协会，担任企业服务主管，并于2014年出任总监。

回忆刚加入协会时的情况，他说，当时协会还只是一家勉强维持的小型慈善机构，社会对读写障碍和特殊教育需求的认识相当有限，也几乎没有人探讨读写障碍对华文和数学学习的影响。

出任总监后，他把工作重心放在扩大服务范围、提升专业能力，以及通过项目评估和研究确保服务的可靠性。

在他的推动下，协会让尚未获得正式鉴定、但有读写障碍等特殊教育需求的学生也能接受介入服务，扩大了能够获得帮助的学生群体。

如今，协会已从当初仅有20名员工、服务300名孩童的小机构，发展为在12个中心服务超过4000名学生的机构，公众对特殊教育需求的认识和支持也有所提升。

李翔说：“协会的团结与延续性，一直是我们成功的关键原因。社服机构虽然以社会目标为核心，但管理层、心理学家和治疗师，都是为受益者提供专业服务的专业人士。因此，我很高兴看到社服专才获得认可。”

除了总统奖，社会及家庭发展部长马善高也在同场典礼上颁发五个卓越奖、五个优秀奖，以及两个团队奖，以肯定获奖者和团队在社服领域作出的贡献。