年长女住户在武吉巴督社区关爱组屋内洗澡时跌倒，其间反复按下厕所内的紧急呼叫按钮求救却无人回应，只得忍痛爬到住家大门口开门呼救，才有邻居帮她召来救护车，前前后后折腾了两小时。

这名女住户是85岁的苏福来。她的二女儿胡美凤（62岁，退休人士）告诉《联合早报》，母亲独自住在Harmony Village@Bukit Batok社区关爱组屋（Community Care Apartments）约两年。9月2日中午12时左右，母亲和往常一样去沐浴，结果在厕所里不慎跌倒后无法起身。

胡美凤说，当时母亲感到髋骨部位传来剧痛，只能用拐杖吃力地按下厕所内的红色紧急呼叫按钮求救。然而，系统只传出自动语音回应她。

Harmony Village@Bukit Batok社区关爱组屋内装有两个红色紧急呼叫按钮，一个在厕所里头，一个在卧室床边。（海峡时报档案照）

据胡美凤描述，母亲当时全身赤裸，又冷又无助，却迟迟无人上门查看。“她一度以为自己会死在那里。”

胡美凤说，她母亲后来强忍剧痛，匍匐在地缓慢爬行，终于挪动到大门边。但组屋单位大门非常厚重无法轻易推开，苏福来耗尽全身力气才成功用拐杖将门把手往下压，成功开门呼救。

四名邻居听到求救声后赶紧电召救护车，将她送往黄廷方综合医院。

苏福来跌倒后只能用拐杖吃力地按下厕所内的红色紧急呼叫按钮求救。然而，系统只传出自动语音回应她。（受访者提供）

位于武吉巴督西9道的Harmony Village@Bukit Batok社区关爱组屋，是国家发展部、保健卫生部和建屋局在2021年联合推出的首批社区关爱组屋，屋契介于15年至35年，有15层楼169个单位，售价介于3万5000元至6万4000元之间。这些组屋单位内沿用辅助生活（assisted living）的概念，为65岁及以上的年长者提供结合住家和看护模式的住房选项。

年长住户也须购买社区关爱组屋的基本服务配套，包括全天候应急服务和专门策划的社区交流活动，社区经理也会帮居民安排所需护理服务和解决简单的家居维修问题等。居民还可根据个人需求添购医疗护送、洗衣、送餐等额外看护服务。

Harmony Village@Bukit Batok社区关爱组屋其中一个单位内的厕所。（海峡时报档案照）

对于社区关爱组屋单位内的应急机制，胡美凤表达了强烈不满。她认为，紧急求救系统不能只依赖机器处理，一旦年长住户求助或无法清楚说明情况，工作人员就应该亲自上门查看。 她说，目前组屋单位的大门设计不容易让年长者推得开，她母亲此前有几次就是因为大门太重反弹回来而受伤。

胡美凤说，她母亲花了5万元购买15年屋契，每月还要缴付服务费，如今遭遇这种事情，实在让人难以接受。

她透露，母亲目前已动完髋部手术，正在医院休养但仍无法下床。社区关爱组屋的管理方至今也未上门探访慰问。“我希望管理方检讨求救流程和安全设施，保障年长住户的安全。”

Harmony Village@Bukit Batok社区关爱组屋目前是由先锋保健集团（Vanguard Healthcare）运营。集团答复媒体时说，这是“个别事件”，目前正在审查相关情况。集团也称，正与苏福来和家人保持联系，并提供支持。