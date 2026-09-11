新加坡连锁健身及瑜伽品牌True Fitness与True Yoga 因负债无法继续经营 ，全岛场馆已无预警关闭。员工与会员几乎同时收到清盘通知，员工隔夜丢工作且被拖欠一个月薪水；不少会员预付费用恐打水漂，忧虑难以讨回。截止当天傍晚6时，新加坡消费者协会（CASE）已接获241起投诉，消费者申报损失总额超过60万9000元。

根据会计与企业管制局（ACRA）BizFile截至星期五（9月11日）的记录，True Fitness与True Yoga均已进入债权人自愿清盘程序。公司董事星期四（10日）通过决议，向新加坡律政部破产管理署署长提交因负债无法继续经营的声明，并委任吴伟德及林岳宏为临时清盘人。

《联合早报》记者星期五早上10时走访位于淡滨尼的True Fitness健身房与瑜伽中心时，发现大门紧锁。卷帘门上贴有两张告示，一张是大楼管理层收回店面的通知，另一张是公司进入清盘程序、旗下所有健身房自星期四起关闭的通知。

据观察，至少10名会员未收到消息，身穿运动衣赶到现场才得知健身房倒闭。不少人对健身房突然关闭感到震惊和错愕，担心会员费和私教课程费难追回。部分受访者甚至在健身房倒闭不到两个星期前才刚加入会员。

位于淡滨尼的True Fitness健身中心大门紧闭，卷帘门上张贴停业及收回单位通告。（吴先邦摄）

会员牟女士（47岁）受访时说，她通过社媒平台小红书看到健身房的促销广告，于2026年8月23日签约，配套于9月1日起生效，距离健身房清盘仅10天。

牟女士透露，健身房柜台人员当时请她通过PayNow把900元会员费转账给一个私人电话号码，再由对方使用GrabPay支付给公司，令她内心生疑。

“当时我觉得很奇怪，为什么让我转账给一个私人电话号码，我还向她再三确认这是否是诈骗。” 她说，当务之急是想讨回会员费。“我才刚签订会员，也才来不过四次，支付的钱都打水漂，不知如何讨回。”

Trust Fitness和Trust Yoga突然关闭当天会员仍可以在应用里预约课程。（吴先邦摄）

在True Fitness运动10多年的李女士（65岁）说，她的合约还剩约半年，费用约3000元。“我每次都是签订两三年的合同，这是第一次遇到类似问题。”李女士在健身房关闭前一天还到瑜伽中心上课，也没有注意到任何异样。“我感到特别惊讶，以前看到美容院、健身房突然倒闭的新闻，不料这次轮到自己。”

一名不愿具名的会员告诉记者，她自2014年就是True Fitness会员，每周会上三次舞蹈课。她在健身房宣布关闭当天早上，还能通过手机应用程序报名课程。“我今早看到新闻，还以为只有香港的健身房受影响，没想到新加坡的门店也全部倒闭了。”

上百员工隔夜丢工作 教练质疑为何未提早通知

多名员工聚集在位于8 Claymore的办公室外，据悉当天有场员工会议。（吴先邦摄）

根据网络流传的一则电邮截图显示，公司于星期五下午1时30分至3时30分，在位于克雷摩山（Claymore Hill）的办公室分别召开三场员工会议。

记者约下午1时20分许抵达时，办公室已基本清空，有几名职员仍在内收拾个人物品；约50名健身教练和职员聚集在外，气氛并不紧张，似乎在互相讨论公司倒闭一事。

员工分三批前来参加会议，估计共有150余人受影响，其中包括全职健身教练、行政人员、清洁工和兼职舞蹈教练等。

多名全职健身教练告诉记者，他们在星期四（10日）晚上收到电邮，才得知公司已进入清盘程序，因此也不清楚具体情况。据了解，所有员工都被要求签署解雇信；员工若被拖欠薪水、有未用带薪休假或其他欠款，可自行提交债权证明索赔。

在True Fitness担任全职健身教练两年的黄先生（30岁）受访时说，公司于星期四晚上10时许发送通知电邮，他隔天一早才看到，感到十分惊讶。“一觉醒来，就丢了工作。”

黄先生透露，公司仍欠员工9月份的薪水未发，之前的薪水则都有结清。“债权人开会时告诉大家，公司会在清盘和变卖资产后，尽量付清工资，但无法保证能够领回。”他指出，员工与公众几乎同一时间得知这一消息，令所有人措手不及。

他也质疑公司，为何没有提早通知员工和会员，好让大家有足够时间做下一步打算。“消息传出后，有不少学员联系我询问详情，我也想尽量安抚好他们。”

一名在涉事健身房执教10年的阿德里安（Adrian Pratad，43岁）告诉记者，公司人事部人员并没有到场答疑，管理层也没有给出明确说法，令他相当失望。

在涉事健身房执教10年的阿德里安接受媒体访问。（吴先邦摄）

阿德里安指出，公司旗下的两家健身房在公司宣布清盘前几天就已结业，健身房的消耗品也没有补充。“我当时就觉得，公司的经营状况可能出问题，没想到这么快就爆发。”

《联合早报》记者尝试向在场的债权人和疑似管理人员了解详情，但他们拒绝受访。

消协接241起投诉 涉款逾60万元

截止星期五傍晚6点，新加坡消费者协会（CASE）已接获241起投诉，消费者申报损失总额超过60万9000元。

消协会长杨益财星期五在社交媒体发文说，消协已联系True Fitness和True Yoga的清盘人，并将继续跟进后续安排，包括消费者提出索赔所需事项。他表示，消协关注公司突然倒闭对消费者的影响，尤其是消费者已为长期会员资格或配套预付大笔款项。

仍持有True Fitness或True Yoga会员资格或预付配套的消费者，可拨打6277 5100或浏览消协网站寻求协助。消协也提醒公众，支付大笔预付款前应谨慎，情况允许时可选择较短的付款安排。