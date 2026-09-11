昇菘集团总裁林福星的母亲黄来宝老夫人星期五（9月11日）出殡，灵车特意绕道昇菘集团总部，让300多名员工也可以送他们熟悉的“昇菘嫲”最后一程。

下午3时15分，灵车缓缓驶抵位于万礼连路（Mandai Link）的昇菘集团总部。当天隔了许久终于下起的大雨此时渐停，员工们在总部外沿着马路一字排开近300米。灵车经过时，大家纷纷双手合十并深深鞠躬，默默送别这位亲切老人。

包装员工郭明安（46岁）受访时说，老板平时对员工关心有加，他痛失母亲，大伙儿希望老板节哀多保重。

一名不愿具名的女员工则说，黄老夫人待人非常友善，公司举办活动时常常会看到她。“大家平时也都叫她‘阿嫲’，我对她的离世感到难过。”

昇菘员工在总部外列队恭候灵车，向黄来宝老夫人鞠躬送行。（叶振忠摄）

除了昇菘员工，一些公众得知消息后，也特地赶来给黄老夫人送行。

30多岁的陈小姐陪同父母前来。她说，虽然她一家人并不认识黄来宝，但知道她慈祥亲切、受人敬重，因此特地前来送别。

灵车后来离开昇菘总部，驶向蔡厝港坟场，将“昇菘嫲”送往安葬地。

黄老夫人于上星期六（5日）离世，享年91岁。星期五在灵车出发之前的仪式上，家属们一一上前，瞻仰逝者遗容并道别。面对至亲离去，尤其是在这最后时刻，个个亲人难掩心中悲伤与难舍。

出殡前的仪式上，家属一一上前与逝者道别。图为昇菘集团总裁林福星瞻仰母亲遗容。（叶振忠摄）

下午2时15分出殡队伍开发，天空下着大雨。约500名送殡者撑伞或披着雨衣，在雨中缓缓前行。

家属委托云阳体育会办理出殡仪式，团队出动近130名工作人员，有五辆花车送行。一些人员手持传统的仙鹤与蝴蝶造型装置，随队前行轻轻摆动，倍添哀荣。

黄老夫人停灵兀兰永念堂，家人包下殡仪馆整层五楼。据工作人员估计，停灵期间，约有三四千人前去悼念，包括公众、员工与政商各界人士。此外，送到现场的花圈超过3000个，足见主家广结善缘。

黄来宝出身贫寒，含辛茹苦养大九名子女。家族发迹后，她仍经常走入组屋邻里，与街坊打招呼聊天，平易朴素依旧，大家都叫她“昇菘嫲”。2014年，“昇菘嫲”曾遭两名男子绑架，勒索了200万元赎金，这起案子当年引发广泛关注。