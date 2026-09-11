新加坡警察部队携手多个部门在芽笼展开行动打击不同犯罪活动，10天行动下来，共有49人涉案助查，当中最年轻的仅16岁。

警方星期五（9月11日）发文告说，执法行动于8月24日至9月2日展开。36名男子和13名女子因涉不同罪名正协助调查，年龄介于16岁至70岁。

这次行动由勿洛警署领导，联合刑事侦查局、中央肃毒局、卫生科学局、移民与关卡局、新加坡关税局、陆路交通管理局、新加坡食品局联手展开。

突击私会党与卖淫活动 三女被捕

行动期间，警方在芽笼针对私会党和卖淫活动进行突击，三名年龄介于41岁至53岁的女子因涉卖淫活动被捕。

起获逾5.4万元违禁品与毒品

8月27日至29日，勿洛警署、卫生科学局、移民与关卡局及中央肃毒局在芽笼扫荡，起获市价超过5万4000元的违禁品和毒品，包括咳嗽药水和含药用麻醉剂“依托咪酯”（etomidate）的电子烟烟弹。

两人在《烟草与电子烟管制法令》下被调查，他们也涉抵触《医疗保健产品法令》。另有两名男子和一名女子因涉毒罪行，在《滥用毒品法令》下被调查。

起获1346根漏税香烟 18人被罚款

8月27日，关税局执法人员到芽笼执法，一共起获1346根漏税香烟，年龄介于24岁至61岁的18人过后接到当局开出的销案罚款。当局并未透露具体罚款数额。

警方、肃毒局和移民局8月30日到芽笼五家酒店扫荡，三人因涉不同罪名落网。（新加坡警察部队提供）

陆交局执法人员在8月28日针对非法改装个的个人代步工具和电动脚踏车用户展开执法，年龄介于18岁至70岁的13人因抵触活跃通勤法令被捉，当局也扣押一辆代步工具和八辆电动脚踏车。

8月30日，肃毒局、移民局和勿洛警署展开联合行动，到芽笼五间酒店进行扫荡行动，共有三人被捕。一人被指没有按时出庭被；一人则涉伪造罪，最后一人因涉嫌偷窃被通缉，且非法逗留在我国落网。

9月1日，勿洛警署警员到一家按摩院和一个住宅单位突击，逮捕七名涉嫌卖淫，年龄介于30岁至47岁的女子。按摩院因涉嫌抵触相关条例正协助调查，而单位业主则因涉抵触《妇女宪章》被调查。

食品局执法人员则是于9月10日展开行动打击沿街无执照售卖物品的行为，并起获数件二手商品，一名46岁男子过后在抵触《环境公共卫生法令（Environmental Public Health Act）》的罪名下被调查。

芽笼邻里警局局长陈昂诚警监在文告中感谢所有执法机构的配合和努力，并指出警方将继续与相关机构合作，依法严厉打击在芽笼从事非法活动者。“我们绝不姑息这类违法行为，并将对涉案者采取行动。我们也借此呼吁公众，应立即向警方举报。”