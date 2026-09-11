小一报名制度明年起调整，2C阶段预留的学额增加，供家长义工、宗乡会馆和教会成员等为孩子报名的2B阶段，可获得的学额可能相应减少。受访家长和校长指出这或会降低家长为提高孩子录取机会而当义工的意愿，而会馆则表示会密切关注情况，适时作调整。

根据新制度，2C阶段预留学额将从40个增至60个，让更多与学校没有直接联系的孩童有机会入学。2B阶段虽然继续保留20个预留学额，但由于2C增加的学额来自较早的2A和2B阶段，会馆和教会成员，以及家长义工可能面临更少名额和更高的抽签风险。

新加坡福建会馆发言人回复《联合早报》询问时指出，教育部在新一轮制度检讨中继续保留2B阶段的20个预留学额，体现对福建会馆等社团长期参与教育工作的肯定。会馆将“密切关注新制度落实后的会员入会情况以及对新制度的反馈，再适时作出相应调整”。

福建会馆属下五所小学包括：道南学校、爱同学校、崇福学校、南侨小学和光华学校。当中大部分已停止让家长在孩子入学前申请当学校义工。根据会馆的规定，会员若要获得会馆推荐参加相关学校的2B阶段报名，须拥有至少一年九个月的会籍，并在小一报名年份的5月31日前，通过会馆平台完成80小时的义务服务。

旗下有六所小学的新加坡基督教卫理公会回复询问时则说，符合条件的教会成员只需向所属教会办公室提出申请，由公会汇总名单后统一提交教育部。

目前全国179所小学当中，约三分之一有推行家长义工计划，而一些较受欢迎的学校在2B阶段因为义工众多出现激烈的抽签情况。不过随着往后名额的减少，家长为孩子报读小学当义工的动力或会下降。

乐赛学校校长苏拉杰（Suraj Nair Venugopal）受访时说：“对于报名人数超出学额的学校，2B阶段可获得的学额减少，可能会降低家长参与学校义工计划的意愿。这是可以理解的，因为即使在制度调整之前，完成规定的义工服务时数也从未保证孩子一定能获录取。”

不过，他也指出，家长担任义工的原因各不相同。对一些家长来说，取得2B阶段报名资格可能是重要考量；但也有家长是希望在孩子入读小一前，进一步了解学校的学习环境、价值观和教育理念。

他透露，乐赛学校自2025年起已停止根据小一报名家长义工计划招募新的家长义工，因为家长支援小组已能满足学校的需求。

曾为孩子申报小一而担任家长义工的陶东华（48岁，自由职业）认为，随着录取机会减弱，家长为了孩子入学而担任义工的意愿可能会降低。

她十多年前曾在后港小学担任家长义工。当时她虽然住在学校1公里范围内，但由于学校较热门，仍希望通过当义工增加孩子入学的机会。她指出，当年家长参与义工的主要动力就是为了增加孩子入学的机会。“如果不是为了报名，大部分家长也不会热衷去做义工。”

另一名受访家长、菩提学校家长支援小组主席吕淑真（48岁，研究助理）却认为，2B阶段的学额减少，也未必会大幅影响家长担任义工的意愿。

她指出，即使符合2B阶段报名资格，也不代表孩子一定能获学校录取，家长本来就应该了解这一点。

吕淑真育有两个儿子，分别15岁和9岁，小儿子目前就读菩提学校。她2017年在大儿子读小一时才开始担任家长义工。

她说，自己当年担任义工并非为了取得优先报名资格，而是希望更了解学校，也借此与教师及其他家长建立联系。“如果重新选择，即使在新制度下没有任何优先条件，我仍愿意到孩子就读的学校做义工。”