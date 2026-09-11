只需一只手，就能成为最帅的DJ，轻松调整并掌控现场的热舞音乐和灯光，让克拉码头的李德桥化成最夯的露天舞池，吸引过客随之起舞。

这是第10届“新加坡河畔节”的重点体验之一。人力部兼贸工部政务部长符策翔星期五（9月11日）晚上为一连10天的活动主持开幕，仪式幸运地不受下午开始的滂沱大雨影响。

沿河三码头 三个体验区

由新加坡河商家组织（Singapore River One）主办的新加坡河畔节，活动会场分设在沿河三个码头的三个体验区。这包括驳船码头的狂欢区、克拉码头的艺境区，以及罗拔申码头的写意生活区，让游客享受不同滨水体验。

新加坡河商家组织执行董事高秀琳受访时说， 三个码头各有特色，因此这次打造了不同的体验区和活动，希望能吸引不同的客群，更常来这里游玩消费。

她说：“希望本地人甚至外国游客，能通过活动再次爱上新加坡河，经常带着家人朋友回来看看。”

克拉码头的李德桥（Read Bridge）在整个活动期间的夜晚将化身为沉浸式舞池。访客可当夜店DJ，通过桥头的互动装置，以手势操控桥上特设的灯光和音乐，临场编造新版的热舞歌曲。

和同学一行五人特意前来一探究竟的中四生司徒仁义（16岁），尝试后觉得特别有趣。“我从没体验过这个，感觉就像当了一次控场DJ，我会推荐其他朋友来玩。如果接下来有时间，还会过来体验其他活动和项目。”

驳船码头的8分钟投影秀“河畔回音巷”，带领观众回溯新加坡河过去，体味现在，展望未来。（陈渊庄摄）

克拉码头还会在其中几天举行抹茶聚会和巴西莓派对。喷泉广场在活动首两晚则会呈现杂技、马戏、街头剧场、杂耍和街舞等表演。

驳船码头的狂欢区，在首个周末会有一连串表演。除了本地音乐人在河畔的演唱和领唱活动，新加坡管理大学打击乐团Samba Masala也会乘船在水上和陆上，带来热力四射的击鼓表演。

另一场重头戏，是以驳船码头的历史店屋为墙幕、呈现的一场8分钟投影秀“河畔回音巷”（The River Echo Chambers）。观众可回溯新加坡河过去的历史、在现在不断的变化中展望未来。

公众可在罗拔申码头的写意生活区，在迷人的灯光和河水涟漪映照下，聆听特备应用的疗愈系音乐和指示，在现场静坐冥想，洗涤身心灵。（新加坡河商家组织提供）

罗拔申码头的写意生活区也有一连串别开生面的体验活动。公众可在特定周末通过专属应用，边聆听疗愈系音乐并在人声指导下，伴随着迷人的光影体验静坐。活动期间公众也能在罗拔申桥附近享受夜间声光疗愈体验，还有露天电影及河景乐聚市集。

公众可上活动官网https://www.srf.sg了解活动详情。