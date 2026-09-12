登录二手交易平台旋转拍卖（Carousell）买电脑，男子和卖家谈好转账后，安排人上门取货时才知对方给了“幽灵地址”。骗子过后断了联系，男子惊觉上当，只能报警处理。

28岁的客服人员卡米鲁（Kamirul）9月3日凌晨在上述平台浏览广告，要买一台苹果MacBook Air笔记本电脑。在其中一则广告里，卖家出价850元出售一台几乎全新的2023年版笔记本电脑。

“该名卖家的页面有过百条留言，评价不错，我于是跟对方接洽，过后将价钱减至700元，说好马上安排人前去取货。”

卡米鲁说，对方说没问题，过后将对话转到WhatsApp继续洽谈，并提供了地址。卡米鲁说，他上网查了地址，确认是本地一处公寓后启动交易程序。

就在卡米鲁安排司机上门取货时，卖家发来一个多元货币平台YouTrip的QR码让他付款。

然而，就在支付了款项，卡米鲁安排的司机抵达公寓后，公寓保安却表示卖家提供的单位并不存在。卡米鲁得知后第一时间询问卖家是怎么一回事，对方声称正将电脑格式化，多几分钟后就下楼。

司机多等了五分钟都不见人影，保安见状帮忙查看闭路电视记录，发现根本没有人下楼，卖家自此不再回复卡米鲁的信息。“我这才发现自己被骗，只能取消送货司机的订单，但还是得支付40元。”

卡米鲁自问小心，但仍不幸被骗。报警之余，他决定制作视频来警惕他人。

他隔天用另一个账户在旋转拍卖上联系该卖家，对方称同一账户有其他人使用，过后便没有回应。

卡米鲁安排的司机在楼下等待多时，但最终发现这是一场骗局。（受访者提供）

旋转拍卖：涉案账户被入侵 已冻结账户

针对这起事故，旋转拍卖发言人答复《联合早报》询问时表示，已联系卡米鲁提供协助。“我们的调查证实，涉案账户被第三方入侵，并已在9月2日冻结，避免更多违法活动。”

发言人说，平台严厉看待用户的信任和安全，并会以最紧急的态度处理平台上的每一起诈骗案件。平台已在能力所及范围内采取了相应行动，受影响用户应报警处理，让警方展开调查。

发言人说，为了安全起见，用户应在平台上沟通和交易，若交易未如预期进行，买家在“买家保障”计划下也有资格获得退款。在平台以外进行付款交易，则无法享受此保障。

警方已经接到报案，目前正在跟进调查。