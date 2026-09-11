科尼岛外展训练中心的部分探险设施融合无障碍设计，让坐轮椅的学生也能在团队协助下参与活动，包括体验高空绳索挑战项目。

占地12公顷的科尼岛外展训练中心设有70个户外和室内高空探险设施，以及30多个地面户外探险装置；其中两项高空和两项地面设施可供轮椅使用者体验。

新加坡外展训练中心执行总监尼古拉斯（Nicholas Conceicao）受访时说，教育部—新加坡外展训练中心挑战计划（简称MOC）2017年推出后反应良好，中心开始思考如何让过去无法参与的学生也能加入，因此在有关设计中融合包容理念。

另外，也有部分探险设施采用利于团队协作的设计，最多可让四人同时参与，让学生在共同克服障碍过程中促进协作、解决问题和应对挑战能力。

中心也试行让听障学生参加活动。活动进行时，听障学生的老师从旁协调，让指导员和学生更顺畅地沟通。中心也安排其他学生学习简单手语，以便与听障同学沟通和合作，一起完成活动。

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辅仁中学去年和今年都让全体中三学生参与MOC计划。校长莫璻蓉受访时说，外展训练营对增强学生的信心发挥显著作用。

“去年有一名女生参加训练营后，原本很内向的她主动向学校提出要为学弟学妹介绍训练营活动。由于英语不大流利，她平时很怕演讲，但经历了训练营，她感受到同学给予的支持，也开始相信自己有能力克服挑战，于是鼓起勇气向整个中二年级学生讲解。”

另一方面，为了确保探险活动安全，科尼岛外展训练中心进行严格把关。高空探险设施采用智能保护绳系统（Smart Belay System）。系统采用“一个解锁、一个上锁”的设计，学生一次只能解开一个安全扣，减少错误操作的风险。学生进行高空活动前，会先练习使用系统，教练确认他们掌握操作方法后，才让他们进行高空挑战。

科尼岛外展训练中心也设有占地1.2公顷的海上活动中心，并设有一座170米长的码头，加强科尼岛与乌敏岛之间的海上活动联系。

新加坡外展训练中心运营总监黄添顺受访时说，科尼岛设施的地理位置适合开展不同类型的户外活动。“附近的岛屿可让青年参与划船、独木舟和帆船活动；本岛也有许多绿道，适合进行背包徒步等陆地探险。”

截至2025年，已有超过12万名中三学生参与外展训练营。不少学生认为计划助他们增强自信和面对困难的能力，也让他们有机会认识不同背景的朋友。