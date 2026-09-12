南北交通廊道隧道和高架桥的地基工程已完成逾九成。不过，随着工程推进，施工团队发现地质情况比预期更为复杂，导致部分工程进度放缓。陆路交通管理局正密切监督进度，并将在适当时候公布更新后的完工时间表。

全长21.5公里的南北交通廊道（North-South Corridor，简称NSC）贯穿三巴旺、义顺、宏茂桥、大巴窑、诺维娜及梧槽等地，把北部与市中心衔接起来。

工程包括建造一条8.8公里长的高架桥和一段12.3公里长的地下隧道。这条廊道通车后，预计可缓解中央快速公路（CTE）及多条主要干道的车流量，并为巴士乘客、脚踏车骑士和行人提供专用空间。

工程早前一度受冠病疫情及供应链中断影响，陆交局当时指项目将延迟一年，从2027年起分阶段启用。

施工复杂度高于预期 将进入最难阶段

陆交局日前在一场讲解会上向媒体介绍工程进展。南北交通廊道组副总署长汪培文指出，NSC是我国规模最大、最复杂的基础设施项目之一，工程沿线穿越发展密集区，须避开现有地铁线路、公用设施及其他关键基础设施，施工条件严峻。

他说：“随着工程推进，我们发现地质情况比预期更为复杂，团队必须相应调整设计与施工方案，在确保工程安全的同时，避免对周边基础设施造成影响。”

陆交局受询时说，截至今年8月，隧道和高架桥的地基工程已完成逾九成。随着工程进入后期阶段，剩余工序的复杂性显著提高，是项目至今最具挑战的阶段。

工程难度主要来自在有限空间内施工及多变的地质条件。例如，部分路段与建筑物的距离仅约0.9米，与地铁隧道也仅隔0.6米，团队须通过周密规划与持续监测，确保施工过程不影响地铁运作与周边结构安全。

此外，沿线地质差异大，从软土到坚硬岩层不等，也增加施工不确定性。

南北交通廊道的高架桥约8.8公里长、40米宽，距离地面约19米（逾六层楼高），由超过6000个预制组件组成，犹如巨无霸“鸟瞰”着地面路段。图摄于北部甘巴士道一带。（梁麒麟摄）

北部高架桥进度放缓

其中，甘巴士道及兀兰8道路段的北部高架桥，以及诺维娜、汤申和甘榜爪哇一带的隧道工程挑战较大。

高架桥因规模庞大及施工条件受限，进度缓慢。这段高架桥由超过6000个预制组件组成。为减少对交通的干扰，多数工程安排在夜间进行，每晚仅有数小时施工窗口；部分路段须横跨繁忙路口及既有交通设施，限制了施工节奏及后续工序衔接。

在个别隧道路段，施工团队也须根据实际地质情况调整施工方案。例如在诺维娜一带，NSC隧道分别建在南北线地铁隧道的上下方，施工空间受限且地质复杂。

团队在开挖过程中遇到破碎岩层及地下水渗入问题，因此改用更谨慎但更费时的分阶段开挖方式，并加强灌浆与实时监测，以控制地层移动和沉降。

汤申一带的地质情况也同样复杂。团队在开挖后发现岩层高度比预期高出约9米至10米，且岩层起伏显著，部分路段更出现大量巨石，需在受控情况下进行爆破，施工时间相应延长。

噪音料逐步降低 交通影响减少

尽管工程复杂，陆交局强调，施工期间地铁服务始终维持正常运作，所有施工方法也均以安全为首要考量。

当局也采取多项措施减轻对周边居民与商家的影响，包括设置隔音屏障、限制施工时间、控制粉尘，并提前通知施工安排。

当局指出，随着重型地基工程逐步完成，后续工程将更多转入地下进行，预计噪音会逐渐降低，对交通的影响也会减少。

陆交局透露会继续密切监督工程进展并在适当时候公布最新完工时间表。