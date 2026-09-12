新报业媒体华文媒体集团“陪你看电影”主办的电影《沧海琴声》（The Violinist，简称《沧》）华语版千人首映会，邀请了《联合早报》《新明日报》读者、电台96.3好FM及UFM100.3听众，以及中学生近千名观众，率先共赏这部新加坡作品。这场放映活动获得恩士迅（NCS）鼎力支持，滨海湾金沙为场地伙伴。



数码发展及新闻部长杨莉明在观影后受访时表示，《沧》的叙事层面非常宏大，它不单是讲述时代动荡的故事，更是关于普通人命运的缩影，其中几个情节让她颇有感触。她说：“我其实很好奇，为什么自己会被一部动画片中的战争场面触动？细想之下，我认为有两个原因。”

杨莉明分享说，影片中新加坡沦陷的那一幕令她尤为感触：“第一个原因，是因为我小时候听祖母说过，在二战时期受尽了怎样的欺凌，日子过得有多么艰难。当看到片中炸弹落下、楼房被炸毁的画面时，我想起了祖母曾说，他们当年在芽笼13巷经营的药材店被大火烧毁，烧了又建，建了又烧，前后经历了三次。看到那一幕，我突然想到那一刻。”

而另一个触动杨莉明的原因，则是片中出现了牛车水的场景——这正是她所服务的选区。尤其在男女主角于河畔演奏的那场戏中，围观表演的人群里出现了“红头巾”与苦力的身影。

她说：“我的家翁当年来到南洋谋生时，也曾当过苦力。虽然他是一名教师，但在那个动荡的时代，他并没有当教师的机会，为了养家只能当苦力。这个场景让我联想到自己的家人以及他们的经历。”

当被问及《沧》能带给国人怎样的启示时，杨莉明坦言，片中新加坡沦陷后，华语版里的一句台词令她深受触动。“那就是‘新加坡孤立无援’这几个字。孤立无援，发生过，不小心的话可能再次发生。”她接着指出，如今新加坡和谐安稳，但这绝非理所当然，依然需要所有人一起努力，才能将这份和平与繁荣延续下去。

《沧》此前斩获了有“动画界奥斯卡”之称的法国安纳西国际动画电影节（Annecy International Animation Film Festival）的最高荣誉“长片水晶奖”，以及“SACEM最佳原创长片音乐奖”，在国际舞台上为新加坡赢得了荣誉。对于这些里程碑，杨莉明说：“首先，它肯定了本地动画界及文艺圈中那些非常优秀的人才。他们的作品能够在国际舞台上，获得资深业内评审与评论家的高度认可，这非常值得我们感到欣慰。我希望这能为所有创作者带来鼓励。”

在首映礼上，导演韩蕴光在与杨莉明交流时提到，希望未来能推出一个融合不同语言与方言版本的《沧》。对此，杨莉明表示支持：“《沧海琴声》中，日语的呈现其实挺多的。如果能够更真实地反映那个时代新加坡的语言环境，我觉得这将是一件非常好的事。”

不同语言赋予角色不一样温度

韩蕴光接受早报访问时说，电影约一周前刚举办英语版首映礼，热烈的反响令他深受感动。“没想到仅隔一周，就能举办华语版的首映礼，因此非常感谢《联合早报》。今天捧场的观众和之前英语版的观众有些不同，年龄跨度更广，有小朋友、中年人和年长的观众。”

导演韩藴光在台上致辞时说，《沧海琴声》华语版绝不仅是换个语言，他希望观众能从另一个视角，更亲切地去感受这些人物，以及这段属于新加坡的故事。（邝启聪摄）

在《沧》放映前，韩蕴光在台上致辞。他风趣地说站在台上的压力不小，因为父母就坐在台下。“他们加起来大概有120年的中文戏剧、教育经验！所以等会儿开车回家时，他们一定会不停地‘点评’我今天的表现，甚至纠正我讲错的每一个字。真是不好意思，所以下来我发言时，可能得时不时看一下笔记了。”这番话逗得全场观众会心一笑。

韩蕴光致辞中提到，许多新加坡人都是在多元语言的环境下长大的，“我们有时候讲华语或英语、方言，甚至马来语。在家里，我也是这样自然地切换语言的。”他表示，不同的语言能带给观众不一样的观影感受，“语言会改变故事的节奏、情感，甚至让我们对角色产生不一样的感觉。因此对我来说，《沧海琴声》华语版绝不仅是换个语言，我更希望通过它，大家能从另一个视角，更亲切地去感受这些人物，以及这段属于新加坡的故事。”

由新加坡导演韩蕴光与西班牙动画导演Raul Garcia（劳尔加西亚）联手执导的《沧》，历时10年精心打磨，耗资600万新元制作。该片配乐由本地资深音乐人何国杰操刀，并由本地小提琴家及新秀演奏。

《沧》以动人的琴声与细腻的手绘动画，娓娓道出一段横跨80多载的新马及东南亚历史。该片讲述在30年代的新加坡，青梅竹马的菲（Fei）与凯（Kai）因音乐结缘，却在时代战火中历经流离失所与岁月更迭。他们最终以琴声为桥梁，用一生寻找彼此，谱写出一段凄美的故事。

《沧海琴声》将于9月17日在本地公映，届时发行院线将同步推出英语和华语两个版本。

华文媒体集团邀读者共赏电影佳作

除了此次“陪你看电影”活动，新报业媒体华文媒体集团在过去两个月，曾先后邀请读者观赏本地电影《我们不是陌生人》和中国潮语电影《给阿嬷的情书》。

为回馈早报俱乐部VIP会员的长期支持，早报于8月20日在Bugis+嘉华戏院举行本地导演陈哲艺最新力作《我们不是陌生人》专属放映会，吸引超过300人出席。

中国潮语电影《给阿嬷的情书》于6月中旬在新加坡正式公映后，原音版一度一票难求。为了让忠实读者、听众以及本地年长者有机会观赏，新报业媒体华文媒体集团特地于7月2日至5日举办四场《给阿嬷的情书》潮语原音版放映会。除了在怡丰城举行放映会，华文媒体集团也把电影带到义顺和淡滨尼，方便更多年长者在邻里观看。