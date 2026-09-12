从提供休闲及健身设施，到扩大服务范围至涵盖财务规划、健康知识及家庭活动，内政团队战备人员协会宣布重塑品牌，并推出全新关怀计划，陪伴会员及家属走过人生不同阶段。

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭，星期六（9月12日）在内政团队战备人员协会（HomeTeamNS）卡迪俱乐部举办的Fitness Workz健身嘉年华上，宣布品牌重塑后的各项新举措。

在名为“HomeTeamNS CARE”的计划下，协会将推出一系列活动、项目及提供各种福利，以满足会员和家属在不同人生阶段的需求，包括发展事业、组建家庭、培养个人兴趣、规划未来及乐龄生活等。

提供一年免费意外保险选项 为婴儿长者免费上门接种疫苗

从10月5日起，协会将与财务咨询公司思诚财富管理（PIAS）合作，为普通及附属会员提供为期一年的免费团体个人意外保险选项，一旦他们选择加入，也会免费获得一年会籍和新生儿及长者免费上门接种疫苗。疫苗详情日后公布。

Fitness Workz健身嘉年华参与者，在内政团队战备人员协会卡迪俱乐部使用健身器材。（张俊杰摄）

其他活动还包括每月免费财务健康讲座，及各类无障碍健身项目，从财务、健康和家庭方面，为会员及家属提供更全面支持。

协会与PIAS推出的财务健康讲座，内容涵盖增强财务韧性、个人税务规划、持久授权书（LPA）及退休规划等课题。今年7月和8月举行的三场讲座，共吸引超过350人参加，反映会员对财务和人生规划实用资讯的兴趣。

协会也从10月起，在每月第一个星期一，在卡迪俱乐部推出适合初学者的免费团体健身课程，为期一年。会员也可在协会旗下三个俱乐部，享有免费的45分钟健身咨询，包括体能评估及个人化建议。

办家庭活动 增进亲属感情

在家庭方面，协会将推出更多适合不同年龄层家庭的活动，让会员与家人通过学习、游戏及共同体验，增进感情。

至于会员福利，协会也推出永久会员制，并扩大家庭会员的适用范围，至包括21岁以下的孙辈。自去年10月推出永久会员制以来，已有超过2000人加入，其中50岁及以上会员尤其踊跃。

也是内政团队战备人员协会主席的吴培铭指出，会员在国民服役期间及退役后，生活都会不断转变，协会希望通过CARE计划，陪伴会员走过这些人生阶段，不只是提供休闲娱乐，也成为长期支持会员及他们家人的伙伴。

内政团队战备人员协会目前拥有逾20万名会员。协会在品牌重塑前，通过焦点小组讨论及调查等方式，广泛收集超过5500名会员的意见。

调查显示，会员越来越希望协会提供更贴合个人需求的福利和体验，包括为年轻家庭提供更多以家庭为中心的活动、更灵活的休闲选择，以及配合会员不同人生阶段的项目。