人民行动党社区基金会（PCF）属下的所有学前教育中心Sparkletots从明年起将开办三项母语课程，包括华文、马来文和淡米尔文，让孩子有更多机会在学前阶段接触母语。

目前，全岛约350所Sparkletots已提供华文科，提供马来文和淡米尔文的中心则分别占所有中心的94%和80%。从明年起，只要学生有需求，各中心将提供三种母语科，培养学生对母语学习的信心，预计可惠及约4万名儿童。

如果学习某母语的人数比较少，PCF可安排附近中心的流动教师到有关中心执教。

副总理兼贸工部长颜金勇星期六（9月12日）以主宾身份出席PCF在榜鹅综合社区中心（One Punggol）举行的双语生态节活动时，宣布这项计划。颜金勇与同是榜鹅集选区议员的普杰立医生出席活动，普杰立也是教育部兼永续发展与环境部高级政务部长，以及PCF执行委员会主席。

Nurturing Nature, Nurturing Language双语生态节结合母语学习和可持续环境宣导，通过讲故事、互动游戏等活动，让学前儿童接触母语的同时，也培养保护环境的意识。活动获得李光耀双语基金的支持。

活动现场也介绍Sparkletots与讲华语运动联合设计的“新加坡小词库”图卡，这套有52张图卡的华文学习资源旨在让儿童认识本地常用名词。这些词取自新加坡华语资料库，包括具本地特色的嘟嘟糕、巴刹、易通卡、民众俱乐部、鱼尾狮等。

教师和家长可利用图卡，与孩子进行语文活动和游戏，让儿童通过有趣的方式学习华文华语。