一名马来西亚男子按诈骗团伙指示，每天越堤入境到大士一家手机店“受训”，专挑客工下手，盗用个人资料注册本地SIM卡，再把卡带回马国供团伙使用。不过，他还没完成“培训”就落网，被判监14个月。

26岁的被告梁国龙（译音）被控共谋非法注册SIM卡以协助犯罪活动，触犯《杂项罪行（公共秩序与滋扰）法令》，对此被告已认罪。

国家法院法官星期五（9月11日）下判时说，国会于2024年立法，将未经授权注册SIM卡列为刑事罪，以应对通过本地手机线进行诈骗的案件泛滥问题。为了有效遏制这类助长诈骗的行为，法庭必须严惩被告以儆效尤。

案情显示，被告通过一名叫“Ah Lek”的男子加入名为“Yi Si”的微信群，他知道那是对方所属犯罪团伙的微信群。

被告此前曾在马来西亚因协助非法放贷团伙而入狱。获释后，他没有正当职业，靠经营非法万字票和售卖克他命等毒品为生。

被告的女友也是诈骗团伙的跑腿，负责在新加坡向受害人收取现金、手表和其他贵重物品。有一次，女友把四只劳力士手表等赃物从新加坡带入马国后，由被告将手表转交他人。

今年5月30日，Ah Lek向被告提供一份在大士手机店的工作，月薪3500令吉。被告知道这份工作涉及非法活动，但为了钱还是答应了。

每日越堤受训 警方突击行动中落网

被告从6月1日开始，每天从新山往返新加坡，在大士一家手机店接受约两个星期的培训。手机店的一名人员告诉被告，员工最多可利用每名顾客的资料注册10张SIM卡，还让他试着趁顾客不知情，暗中以对方名义多注册几张SIM卡。一名女同伙则教他如何注册，还提醒他动作要快，以免顾客起疑。

被告知道，这些非法注册的SIM卡将被带回马国，供犯罪团伙进行非法生意和诈骗活动，以规避执法当局侦查。

6月4日，警方突击这家大士手机店，当场逮捕了被告。他当时尚未完成约两周培训。

控方在书面陈词中指出，2023年，本地有超过2万3000条手机线被用于诈骗和网络犯罪，造成损失约4亿元。

法官认为，被告的预谋程度和罪责都大，是为了个人经济利益而故意犯罪。他清楚女友是团伙跑腿，也知道自己被派到新加坡手机店工作没有正当合法的理由。

法官强调，虽然警方介入前被告尚未完成任何SIM卡的未授权注册，但这项计划的潜在危害非常大。