厨师无故旷工，老板上门查看竟揭发他深夜偷走摊位数千元收入，他当场痛哭和跪地请求原谅，但却在隔天悄然离境。拖欠老板7万余元的他如今音讯全无，气得老板报警处理。

在本地有三家煮炒摊的老板托尼（65岁）向《新明日报》透露，他位于金吉道咖啡店摊位的厨师8月27日那天突然旷工，电话也打不通，于是他就到对方的住所找人。

“当他出来开门后，我就注意到桌上放着几个平时摊位用来装钱的袋子。他知道纸包不住火，于是叫我先在外面等待，不久后他开门出来承认偷钱，也跪在我前面痛哭，答应说要写悔过书。”

托尼指涉及的陈姓厨师来自马国，也负责金吉道摊位的运营，已经任职10年，深得他的信任，没想对方监守自盗。

他指点算后发现有两三天的营业额约4300元被偷走，质问后对方才承认偷了女工的钥匙，再跑进摊位内偷钱，甚至还删除了闭路电视画面。

“我本身有高血压，当时我非常生气，甚至想要动手打人，但还是忍下来，他说要写悔过书，我就说我要考虑一下，就先离开。”

没想隔天中午，其中一名女工就接到厨师的信息，说他自己已经跑掉，叫大家不用再找他。

托尼当天下午4时报警。警方受询时证实接获投报，调查工作仍在进行中。

托尼透露，平时对厨师不薄，对方月薪4400元，包吃包住。而且他之前还曾经借过4万元给对方买房，甚至帮他还了1万多元大耳窿，加上他预支9月和10月份的薪水及12月的花红，合共拖欠7万元，现在一声不吭就跑了。

首次偷钱 老板多次宽容

托尼指出，厨师已非首次偷钱，早在2019年时，他就曾因为偷了260元被发现。

他说今年6月厨师再度偷了3600元，这两次他都有写悔过书，而且因为他的工作态度良好，所以两次都选择原谅。

“6月份时他也跪下来求原谅并说会每个月还我1500元，说他是迫于无奈才这么做。”

托尼指出，由于厨师跟了他多年，所以他非常信任对方，即使身边人叫他要提高警惕，他也没有听劝。

他透露，由于此前他出国旅游，就没有过来收取8月中旬的营业款，结果被厨师有机可乘，让他因受到背叛而倍感心痛。

他说，除了偷钱，厨师还向多家合法借贷公司借钱，地址和联络方式都是放公司的，现在他也被天天追债，让他烦不胜烦。

据他了解，厨师在越南有一名女友，两人也育有1岁孩子。过去一年对方也多次出国，有时甚至两个月内出国三次，所以相信他这次也会逃到越南。

完整报道，请翻阅2026年9月12日的《新明日报》。