女秘书在发现自己怀有身孕后，因担心无力承担生育开销，竟在两个多月内12次失信公司公款共6万3000元，最终被判处坐牢18个月。

被告沈诗敏（30岁，译音），案发时是Ossia International有限公司的秘书。她面对四项包括失信和伪造文件的控状，日前承认其中三项，另一项待法官下判时一并纳入考量。

案情显示，被告作为公司秘书，职责包括保管公司的银行户头，并持有该户头的密码生成器（token）。

2024年5月4日，被告发现自己已怀有六个半月身孕。这突如其来的消息让她措手不及，因担心无法承担产子费用，她萌生了失信公款的念头。

2024年5月7日至7月24日间，被告先后12次将总计6万3000元的公款转入自己的个人银行户头。

被告随后于2024年7月1日开始休产假，但期间一直拖延交出密码生成器，引发上司怀疑。

2024年7月24日，上司以处理紧急事务为由要被告交出密码生成器。隔天检查银行账目时，上司才赫然揭发被告的罪行并报警。

被告在罪行败露当天曾寄发电子邮件给上司，承诺会在两年内全数归还失信款项。然而，截至下判时，她尚未对公司做出任何赔偿。

银行对账单上动手脚

为掩盖罪行，被告在银行对账单上动手脚。

案情显示，被告因休产假，公司便在2024年7月间要她将工作交接给一名同事。

被告担心失信公款的罪行会被发现，于是在银行报单（bank statement）上动手脚。她利用公司的手提电脑篡改并伪造了2024年5月、6月及7月的银行对账单，不仅删除了非法转账的交易记录，还修改了对账单上的存款余额，试图蒙混过关。