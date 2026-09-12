本地知名连锁健身中心倒闭清盘，有顾客申诉花约1万元购买“VIP创始会员”，每年只需付107元的年费，就可享受专属休息室和拥个人储物柜，且会员卡也可在海外分行使用。

《新明日报》星期五（9月11日）报道，True Fitness以及True Yoga突然倒闭清盘，料上千名顾客受影响。

受影响的顾客反映，健身中心多年前曾推出名为‘VIP创始会员’（VIP Founder）的终身高级会员资格。顾客陈先生（退休人士）受访时说，他于2014年就帮自己和两名女儿购买“VIP创始会员”，共花了大约2万1000元。

他指跻身VIP创始会员的顾客，每年仍需支付107元年费，之后可获派发一张“黑卡”的会员证，不仅全岛每一间分行都能去，连在泰国和台湾的海外分行都能使用。

他说，之前在新达城的分行甚至还有一间专属休息室，里面有按摩椅和咖啡机等让高级会员享用。

另一名顾客林女士（44岁）受访时说，她于2017年加入健身中心会员，并于2020年花了约1万元购买VIP创始会员。

她指当初看到健身中心的会员拿着一张黑卡并且拥有专属的储物柜，后来她才得知那是终身会员的福利。她称当时加上消费税等付了约1万元购买。

“当年健身中心的人告诉我，那年其实就停止发放‘VIP创始会员’的会员籍，所以等于我是最后一个申请的人。”

不过她说自己没拿到“黑卡”，健身中心只在她的银卡贴上“VIP创始会员”标签，不过享有跟“黑卡”一样的福利。

只是她和陈先生都没想到，当年花费巨资购买的终身会员资格，如今却随着健身中心倒闭而化为泡影。

受影响顾客 设互助群组

受影响顾客随后成立联络群组，希望互相帮助。

杨女士（39岁）早前与丈夫签下三年会员配套，原定今年11月到期。她之后再购买另一份三年配套，获赠三个月会籍，共支付超过2600元，新配套将于明年1月生效。

她说，自己星期四（10日）才到美年径的TFX健身中心上课，当时课堂上还有约20人，完全没察觉异状，直到星期六（12日）早才得知健身中心已进入清盘程序。

她随后在网上寻找其他受影响会员并与他们成立WhatsApp群组，目前约有八人。他们希望找到更多会员，互相提供协助。

完整报道，请翻阅2026年9月12日的《新明日报》。