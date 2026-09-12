妇女在武吉班让巴士站遭野猪袭击，称被抛摔三次还被咬，即使动了手术仍无法痊愈，手部永久性残疾，因此入禀法庭起诉国家公园局疏忽，索赔至少3万9827元。

根据法庭文件，起诉人是住在法嘉路（Fajar Road）一带的妇女德佳德维（Durga Devi d/o Subramaniam）。

她指出，2023年5月1日晚上11时50分，她在万吉路（Bangkit Road）第270座附近的巴士站遭野猪追赶袭击。期间她被野猪咬伤并连续抛摔三次，随后被送往陈笃生医院急救。

袭击导致她的右小腿、臀部、右手食指、中指及手掌多处受创并接受了手术。目前，她仍需定期复诊，接受相关治疗。

根据医疗报告，起诉人右手不仅留有疤痕，还因尺神经（ulnar nerve）受损导致右手永久性残疾。

起诉人在诉状中指出，国家公园局未能妥善管理出没于马路及住宅区附近的野猪，导致公众面临受伤风险。同时，她也指公园局忽视了防护围栏的建设与维护，未能充分落实相关安全监管措施。

她因此入禀法庭起诉国家公园局，索赔至少3万9827元，包括7407元医药和交通费，以及3万2027元审前收入损失。至于未来的医疗费用及收入损失等赔偿，则有待法庭进一步评估。

案件目前已在国家法院展开审理。

公园局指 事发前野猪被撞伤

国家公园局披露，就在袭击事件发生前约五分钟，同一路段曾发生一起野猪被汽车撞击的交通事故。

公园局指出，案发当晚11时45分接获报告，称有一只野猪在同一条道路上遭汽车撞击。

公园局说，涉事野猪在遇到起诉人之前就已经受重伤，后续引发的状况已超出当局所能控制的范围。

公园局反指起诉人自身亦存在疏忽，包括未注意周遭环境、未为自身安全采取必要的谨慎措施，以及未能与野生动物保持安全距离。

公园局否认指控 指已采一切措施管控

国家公园局全盘否认妇女的指控，强调该局已在职责范围内采取了一切合理措施管理野猪群体，以降低野猪对公共卫生与安全构成的威胁和风险。

公园局指出，当局制定一套全面的野猪管理计划，包括监测野猪数量、开展公众教育、打击非法投喂行为，以及在出于公共安全考量时移除野猪等。

此外，公园局说明当局会适时调整管控措施，包括清除可能吸引猪群的食物源，以控制野猪数量，并减少野猪进入人类社区所引发的安全隐患。