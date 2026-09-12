手术前夕得知风险较高，48岁物流总监仍坚持捐出约67％肝脏，挽救素未谋面的陌生人。术后体力不如前，但他从不后悔，反而更积极投入慈善，更带动一名朋友也捐肝救陌生人，让善意继续传递。

望着眼前精神奕奕、笑脸盈盈的沈孟哲，谁能想到他三年前经历了一场大手术，切除了67%肝脏，还毅然切除了胆囊，为的是拯救一个他素未谋面的陌生人。

《新明日报》报道，沈孟哲自25岁起参与志愿服务，包括定期为善粮社等慈善组织提供志愿服务，以及捐献血浆及血小板，至今累计超过100次。他也早早登记捐赠骨髓，表明必要时挽救他人生命的意愿。

沈孟哲一度辞职照顾患癌的父亲，期间让他深刻感受到生命的脆弱与无常。父亲病逝后，沈孟哲于2023年决定活体捐肝，把部分肝脏切除捐给需要的病患。

回溯手术前一晚，医生发现沈孟哲的胆管结构特殊，手术风险较高，曾让他重新考虑。沈孟哲说，他和太太听到这个消息时，想到病患和家属可能等了很久，才终于等到合适的捐肝者，正在医院期盼手术后能迎接新生活。

“我们不忍心让他们的希望破灭。一旦我们退出捐赠，病患所有的期待归零，可能也等不到下一位陌生捐赠者。”

夫妻俩秉持“但行好事，莫问前程；不忘初心，方得始终”的理念，他选择继续手术，成功捐肝。

时隔三年回看当年的决定，沈孟哲说，术后没有明显后遗症，无需长期服药，但是体力不如从前，较容易感到疲累，也需要更注意饮食。不过，他从未后悔，反而希望在力所能及的范围内帮助更多人。

尽管要照顾四名年龄介于8岁至20岁的子女，加上身为亚太区物流总监，工作几乎24小时待命，他仍坚持抽出时间行善。

他的善举也感染了身边的人。除了带动全家参与志愿服务，一名朋友也受他启发，捐出部分肝脏给一名陌生人，让他深受感动。

“很高兴我能启发他人，帮助多一个家庭。不是所有人都适合器官捐赠，但我希望提高大家对这方面的认识，让社会更能理解和接受。”

‘行善没有最好时机’ 踏出第一步最重要

捐肝后，沈孟哲没有停下行善的脚步，反而投入更多时间参与慈善和社区服务。

他目前参与全国肾脏基金会（NKF）义工团，也是“新加坡沉默学生英雄奖”委员会主席及芽笼联合宫理事。他也成为淡马锡理工学院的配对导师，为学生提供行业经验与指导。此外，他作为志愿社区特警执勤巡逻。

为了带动更多人参与志愿服务，他成立义工组织Fulfilling Hope; Realizing Dreams，已招募超过100人，包括学生、在职人士和退休人士。

他认为，世事难料，行善从来没有最好的时机，而且一个人的能力有限，不如带动更多人一起做。“三个小时的志愿服务，如果只是我一个人做，我只有一双手；但如果我带动20个人帮忙，同样三个小时，就多了20双手。”

家人也跟上善的脚步

沈汶颖（20岁）和沈汶璇（16岁）看到《新明日报》征集“好人好事”主人公时，第一时间想到爸爸沈孟哲，于是发电邮推荐，盼爸爸的故事能启发更多人踏出行善的第一步。

姐妹俩说，当初得知爸爸决定捐肝时，家人虽然震惊和担忧，但相信他经过深思熟虑，最终选择支持。

爸爸长期行善，也潜移默化影响了她们。沈汶颖认为，在这个人们往往想着“我能得到什么”的时代，也应该思考自己能如何回馈社会。为此，尽管害怕打针，她也会陪爸爸一起去捐血。