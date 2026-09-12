为加强送餐及送货骑士的道路安全意识，交警将与业界及相关机构合作开办工作坊，计划在两年内教导约1400名平台骑士防御性驾驶技术。

新加坡警察部队星期六（9月12日）在“安全乘骑2026”（Singapore Ride Safe 2026）宣导活动上，宣布推出这项名为“明智骑行，安全出行”（Ride Smart, Ride Safe）的工作坊。

工作坊由交通警察与全国职工总会属下的全国配送人员协会（NDCA）、武吉巴督驾驶中心、新加坡安全驾驶中心、康福德高驾驶中心和各平台合作推出，旨在提高平台骑士的道路安全意识和培养安全驾驶习惯。

工作坊为期两年，每个月开办一堂防御性驾驶课。骑士将分批参加，每人只需上一堂课。上述三家驾驶中心的教练将负责授课。

外交部兼内政部第二部长沈颖星期六在活动上致辞时指出，当局将从明年1月1日起收紧“驾驶者赏罚记分制”，但单靠威慑和惩罚并不足够，当局须为面对较高风险的道路使用者提供更多支持。

沈颖说：“从事外卖配送和快递服务的平台骑士是其中一个群体。他们在路上骑行的时间比一般人长，因此面临更大的风险。他们为社会提供了重要的服务，我们大家都有责任帮他们安全骑行。”

推出“明智骑行，安全出行”工作坊，正是为了让平台骑士掌握安全骑行所须的技能、知识和信心。

鼓励雇主改善机制 避免骑士为赶路过劳

除此之外，雇主为平台骑士营造安全骑行的工作环境和安排也至关重要。沈颖说，当局将定期与雇主和平台运营商交流，鼓励他们避免以送餐时间的长短来制定奖罚机制，以免骑士赶路或过劳。

电单车骑士的道路安全持续引起关注。根据警方8月公布的交通事故数据，2026年上半年发生的车祸中，有55.6%涉及电单车骑士及后座乘客。

虽然今年上半年涉及电单车骑士及后座乘客的车祸死亡人数，从去年同期的43人减至28人，但仍占上半年所有公路死亡人数的45.9%，是致命交通事故中占比最高的群体。

配合这次活动，交警也将推出全新的“R.I.D.E.”宣传海报，并在送餐平台应用、商场的电单车停车场及其他公共场所展示，提醒电单车骑士注意安全。

交警推出的全新“R.I.D.E.”宣传海报，将在送餐平台应用、商场的电单车停车场及其他公共场所展示。陆交局候任副总裁（企业与发展）谢明德（左起）、警察总监侯光辉、外交部兼内政部第二部长沈颖、新加坡公路安全理事会主席⁠高泉泰和交通警局局长周利玲高级助理警察总监星期六（9月12日）在活动上揭示新的海报。（梁麒麟摄）

警方也将从即日起，在脸书和合作伙伴的社媒平台发布安全骑行系列视频。视频访问了曾经历交通事故的电单车骑士和送货骑士，通过他们的经历强调安全骑行和正确防护装备的重要性。

配合全国骑士周末（National Biker’s Weekend）举行的“安全乘骑2026”，由新加坡公路安全理事会、新加坡警察部队交通警察、陆路交通管理局、全国配送人员协会和新加坡电单车商公会联合举办。