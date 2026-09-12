15岁的法伊兹如今是学校学生领袖，也是儿童癌症倡导者。八年前，年仅7岁的他却因化疗副作用，连听到“医院”“医生”甚至“化疗”等字眼，都可能忍不住呕吐。

法伊兹（Faiz Ihsan Bin Mohammad Sofian）升小一时因持续发烧和呕吐求医，医生发现他的腹部有肿块，之后确诊患上第二期肾母细胞瘤（Wilms’ tumour）。他接受化疗及手术，并切除了受影响的肾脏。

化疗带来的副作用，成为法伊兹抗癌过程中难以摆脱的阴影。

他的母亲茱莉亚娜（Juliana Bte Ramli，55岁，教师）忆述，儿子接受两种化疗药物，其中一种会导致严重呕吐，而且往往毫无预兆。“他可能上一刻还在看电视，下一刻就突然吐了。”

因此，法伊兹在家里经常随身带着一个盆。情况严重时，他甚至对治疗相关的事物产生强烈的心理反应，听到“药物”“化疗”“医生”或“医院”等字眼，都会出现呕吐反应，连电视上出现医院场景也不例外。

到医院接受化疗更是一项挑战。有时还没进入治疗室，他已经开始呕吐。

治疗也让法伊兹暂时离开校园。他从2018年8月底左右离校，直到隔年7月才重返学校，前后近一年没有正常上课。

克服身心障碍与课业落后 少年展现坚韧重返校园

回校前，他参加儿童癌症基金会的学习辅助中心（Place for Academic Learning and Support），补回治疗期间错过的学习内容。

重返校园后，他必须在短时间内赶上同龄人的学习进度。法伊兹说：“一些新知识难以消化，数学尤其让我感到吃力，老师甚至曾与母亲讨论我是否需要留级。”

除了课业，他也为身上的手术疤痕感到自卑，当时不太愿意与同学交流。

如今，法伊兹已在博文中学就读中三，并担任副学生辅导员，参与策划学校活动及为学生发声。

茱莉亚娜认为，过去的抗癌经历让儿子变得更有同理心、耐心和韧性。“在整个过程中，我看到他身上最明显展现的就是韧性。他也教会了我们所有人什么叫做坚韧。”

成为儿童癌症倡导者后，法伊兹希望让更多人认识儿童癌症，并鼓励正在接受治疗的孩子不要因为疾病看低自己，也不要限制自己的可能性。

逾千人齐聚榜鹅市镇广场 齐步参与“希望之行”

儿童癌症基金会星期六（9月12日）在榜鹅市镇广场举办“希望之行2026”（Walk of Hope 2026），通过4.5公里社区步行活动，关注儿童癌症患者及康复者从确诊、治疗到康复和长期生存所面对的挑战。

活动以“每一步，都诉说一个故事”（Every Step Tells a Story）为主题，邀请儿童癌症患者、康复者、家属及公众参与，支持受癌症影响的家庭，共吸引约1100人参加。

基金会赞助人、律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆担任主宾。榜鹅集选区五名基层组织顾问也出席活动，包括副总理兼贸工部长（贸易）颜金勇、教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生、国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲、全国职工总会助理秘书长杨涴淩，以及榜鹅第二基层组织顾问飞达喜（Ahmad Firdaus Daud）。

蔡瑞隆致辞时说，步行活动具有象征意义，参加者走出的每一步，都代表患癌儿童在抗癌过程中必须经历的不同阶段。

他说：“很多人或许以为儿童抗癌的历程只是接受治疗和到医院复诊，但实际上，治疗结束后仍有很长的路要走，包括重返校园和重新融入社会。”

颜金勇致辞时感谢公众参与活动，并说大家的参与体现了对患癌儿童的关怀和支持，让他们知道自己并不是独自面对抗癌过程。