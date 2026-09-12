将近60年历史的加冷惹兰百纳安克巴（Jalan Benaan Kapal）小贩中心所在地区将重新发展，而所在地可保留餐饮用途，有摊贩表示若条件允许希望继续留下。

《新明日报》日前报道，拥有58年历史的加冷惹兰百纳安克巴小贩中心一带将重新发展，相关地段日前展开招标，未来用途包括体育设施、零售及餐饮等。招标资料指出，42号至58号的双数门牌可用于零售用途，60号则可用于餐饮用途，但不得设立户外用餐区。

这个小贩中心过去几十年在各个报道以及谷歌地图上，一直被列为56号。不过，经《新明日报》向当局了解，小贩中心实际所在地为60号，因此未来仍可作为餐饮用途。

至于是否仍以熟食中心的模式运作则不得而知，相信得看得标者的规划。

在小贩中心内经营约九年的小火锅摊“一锅”摊主郑先生受访时说，他一直以为熟食中心属于56号，包括网上资料和小贩中心脸书专页，过去一直都列明56号。得知小贩中心实际位于60号，以后还是可以做餐饮，确实燃起了留下来的希望。

他说，若租金在可接受范围内，愿意继续留在原址营业，尽可能不要搬迁到其他熟食中心。“已经有熟客了，如果可以继续在这里，当然比较好。”

另一名经营马来餐摊位不愿具名的摊主则说，目前还没有决定未来去向，也还未有具体打算。她说，会看得标者有何打算再来决定。如果不适合就会选择结束小贩生意。

有食客希望保留甘榜风情

食客法伊兹（29岁）说，希望未来在地段重新发展后，60号仍能继续作为餐饮用途。“这里虽然规模不大，但我每天在附近的体育场运动后都会过来用餐。虽然这里的摊贩未必会继续运营，但还是希望这里未来可以卖吃的。”

曾到那里吃火锅的洪慧玲（38岁，金融业）说，很喜欢那里的甘榜风情，希望即使重新发展还是能保留那独特的环境。

另一名食客陈先生（66岁，私召车司机）则说，有时会和其他司机朋友在这里喝茶，希望这里未来还可以成为类似咖啡店或冷气食阁的餐饮场所。