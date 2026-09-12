电子邮件账户信息泄露，导致相关加密货币交易户头在未经授权的情况下遭访问，警方提醒公众加强账户安全，避免在多平台使用相同密码。

新加坡警察部队星期六（9月12日）发文告说，自2026年8月中旬，警方注意到加密货币账户遭未经授权访问的案件有上升趋势。

调查显示，不少受害者的电邮账户信息，在此之前就已在其他平台的数据泄露中遭外泄。不法分子抓住受害者在数个网络服务平台使用相同密码的漏洞，利用掌握的泄露信息，登入他们的加密货币户头。

在这些案件中，不法分子先是从受害者的邮件中，搜寻他们使用的加密货币平台；骗子随后会更改受害者的电邮设置，自动归档、转发或删除加密货币交易的电邮。他们之后会更改账户密码，并截下更换密码的链接、一次性密码（OTP）或验证电邮。

警方呼吁公众提高安全意识，多管齐下加强个人账户的安全。警方建议公众设置强度密码，避免在不同平台使用相同密码；公众也应启用双重或多重登录认证，避免使用较容易截取的短信验证码。

公众也应定期检查电邮的安全设置，留意是否出现未经授权的邮箱设置和登录活动。此外，公众也应留意平台发出的资料外泄通知，立即更换密码，防止资料进一步泄露。

若公众持有加密货币户头，应定期检查交易记录、启用账户活动通知，以便在第一时间发现异常交易。

如果电子邮件或加密货币账户疑似遭未授权访问，公众应马上联络服务商冻结账户、更改密码并检查安全设置是否出现改动。

若有疑问或掌握相关线索，可拨打1800-255-0000、或通过www.police.gov.sg/i-witness通报警察，所有资料将保密。如果急需警方协助，可拨打999报警。公众可浏览www.scamshield.gov.sg，或拨打反诈骗热线1799，了解更多防范骗案信息。