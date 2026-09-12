闪烁的LED地板，既可以是一个专业匹克球场，也可以化作流光溢彩的“银河”，烘托宴会氛围。这个LED地板是中华游泳会增添的设施之一，可根据应用需要呈现不同的视觉效果，也是本地首个设在俱乐部内的多用途LED球场。

翻新后的中华游泳会文娱设施The Astrium星期六（9月12日）正式开幕，增添的新设施包括多用途“星光璀璨”（Stellar Grand）宴会厅，融合西餐厅Meridian、卡拉OK设施Spectrum以及户外按摩浴缸等。这个设施总面积约为5759平方米，两年的翻新工程斥资900万元。

东海岸集选区议员、律政部长兼内政部第二部长唐振辉出席开幕仪式，并亲自体验了崭新的匹克球场。当宴会厅的LED地板切换至匹克球场的设计时，唐振辉挥动起匹克球拍，与中华游泳会管理委员会会员黎志伟切磋球技。

接着，多用途厅另一半场地切换到“银河系”模式，星辰和夜空出现在人们的脚下，让场地适用于宴会。未来，这个LED地板会增添更多功能，如切换为羽毛球场。

中华游泳会设施提升项目委员会主席梁俊辉说，独特的LED智能照明系统可优化娱乐部的空间利用，根据活动需求实现多种功能。“通过丰富的光影变化，LED系统可以为各类赛事和活动增添色彩。”

唐振辉：中华游泳会不只是运动场所 更是凝聚社群的社交枢纽

唐振辉在开幕午宴上回忆起1970年代，年仅四五岁的他几乎每周都会到姨母家，和堂表亲一起到中华游泳会游泳。

“像这样的俱乐部设施，不只是一个运动场所或餐饮空间，而是一个聚会点和社交枢纽，对于当今的新加坡十分重要......匹克球也是一项能够凝聚不同年龄段的人的运动，无论球技高低，都能拉近人与人之间的距离。”

东海岸集选区议员、律政部长兼内政部第二部长唐振辉星期六在中华游泳会新建的LED球场上打匹克球。（关俊威摄）

中华游泳会始建于1905年，如今汤申—东海岸线的丹戎加东地铁站就在附近。这个设施多年来在东海岸地区为会员提供游泳、各类体育运动、餐饮等服务。

中华游泳会副会长廖祥海指出，俱乐部历史悠久，为了确保与时俱进，不仅要提升设施，还要改善会员的活动、服务与体验。“The Astrium顺应生活方式和偏好的变化，将体育、餐饮、娱乐和休闲活动融合在一个更现代、灵活的空间。”

他也强调，本次翻新项目和后续维护费用均出自俱乐部的储备资金，现有8500名会员无须支付额外费用。

The Astrium前身是文娱中心，翻新后的名字融合拉丁语“星辰”（astrum）和“中庭”（atrium）两个词语。这是游泳会自2013年以来首次大规模翻新。文娱设施所在的土地所有权归游泳会，体育中心则归政府所有，目前可租用至2053年。