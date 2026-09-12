遇紧急情况实施心肺复苏术的分享、组屋火患疏散的演练，伴随着厨师现场示范少盐低钠健康料理的阵阵香气，约2000名居民星期六（9月12日）聚集在静山民众俱乐部，学习守护生命的急救知识和如何维护心脏健康。

这场“2026年社区应变能力日”活动由宏茂桥集选区、惹兰加由区、哥本峇鲁区和杨厝港区民众俱乐部的社区紧急应策与参与委员会（C2E）联合举办。

根据国立大学医学组织（NUHS）医学研究人员的预测，到了2050年，本地心脏病发作病例预计将从目前的每10万人约480起，大幅增加近两倍至每10万人约1400起。

为防患于未然，活动当天正式推出“心脏英雄”（Heart Heroes）计划，希望通过心肺复苏术（CPR）与自动体外除颤器（AED）培训，在邻里筑起紧密的生命安全防护网。

首批100名居民已于今年8月30日完成培训，并在活动上通过派发冰箱贴等方式向邻里宣导心脏健康知识。下一批100名“心脏英雄”的培训在11月29日举行。

居民陈洁丽卡（50岁）是首批学成归来的“心脏英雄”之一。她说：“我一直想回馈社区，这对我而言是完美的机会。学习心肺复苏和除颤技能不但让我做好应对突发状况的准备，也改变我的日常心态。我不再觉得自己是无能为力的旁观者，当有人需要帮助时，我有信心挺身而出。”

娜蒂雅：紧急关头邻居或比救护车更早到场 须赋权居民提供帮助

宏茂桥集选区议员娜蒂雅强调，宏茂桥居民中60岁以上年长者占比超过30%，在一个老龄化的社区中，心脏健康与急救准备至关重要。

娜蒂雅说：“在紧急关头，最先赶到现场的往往不是救护车，而是邻居。‘心脏英雄’计划的核心在于建立准备就绪的邻里，在分秒必争的生死关头赋权并鼓励居民站出来提供援助。”

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏作为主宾出席了活动。她也是宏茂桥集选区议员。

活动现场设立的模拟灭火展位吸引不少居民亲自上阵，学习如何正确灭火。（叶振忠摄）

活动组织主席蔡志勤指出，社区正积极扩大急救培训的规模，将每期课程的培训人数从之前的40人提升至100人。

他说：“就算居民在紧急关头没有信心亲自实施心肺复苏术，但只要他们熟悉基本的救援流程，就能在医护人员赶到前设法稳定现场状况。”

他补充说：“我们的任务是为居民赋权，让他们掌握基本的救生和灭火技能，这也是社会防卫（Social Defence）的一环，让大家有信心在社区里随时运用这些技能。”