世界各地社会日益分化，新加坡同样无法免于这些挑战。总理黄循财指出，我国须继续强化人与人之间的互信，让不同种族、语言和宗教背景的新加坡人都把对方视为“自己人”。

新加坡卡达耶纳路尔穆斯林联盟（Singapore Kadayanallur Muslim League，简称SKML）星期六（9月12日）庆祝成立85周年。作为主宾的黄总理致辞时强调，新加坡不能把国家团结视为理所当然，尤其是近期网上再次出现种族主义言论。

他说，早期移民到新加坡的人，很自然地会依靠身边最亲近者，围绕着家乡、宗族、语言、种族或宗教组织起来。这些联系在充满不确定的年代和新的环境里，给予人们支持和安全感。

但随着一代又一代人落地生根，情况开始改变。人们的圈子逐渐扩大，学会与不同背景的人一起生活、工作和共同创造未来。

黄总理说：“渐渐地，我们形成更广泛的归属感和身份认同，不只是对自己的社群，也认同这个国家，以及彼此作为新加坡人的身份。”

他指出，我国的建国历程在新加坡人看来或许再平常不过，但我国取得的成就实则非同寻常且独一无二。放眼世界许多地方，种族和宗教往往成为深层的断层线、分化社会，而“新加坡选择了不同的道路”。

“我们有意识地打造多元种族、多元宗教的社会，确保每个社群都有立足之地，能信奉各自的宗教信仰、使用各自的语言、传承各自的文化和传统。”

黄总理说，政府政策创造了有利条件让不同背景的新加坡人交流、结交朋友、一起成长。不过，社会凝聚力还是要靠人民建立，须各个社群对自身身份有自信，同时愿意主动接触其他群体，搭建桥梁，建立互信。

面对社会日益分化的挑战，黄总理强调，新加坡为维系国家的凝聚力、强大和团结所做努力，正变得越来越重要。

冠病疫情暴发时，本地一度浮现种族主义情绪。过去几周，网上也接连出现针对中尼边境泥石流失踪者，以及围绕新加坡航空公司投资计划的歧视印族言论。警方目前正调查五名涉案者，以及追查其他涉事者的身份。

黄总理指出，尽管整体而言，新加坡社会和谐稳定，但不时仍会有某些群体在外国人与新加坡人之间划分界线，甚至划线区分在本地出生的新加坡人与新公民。

他就赞扬卡达耶纳路尔穆斯林联盟从最初服务自身社群，发展到今天走出社群、与各界合作，为加强社会凝聚力和建设新加坡作出贡献。卡达耶纳路尔穆斯林联盟是本地最大的印族回教组织。

黄总理说：“我们都会照顾自己人，但如今‘自己人’的圈子已经扩大，不再只是来自同个家庭、使用同一种语言，或拥有相同信仰的人，而是不论种族、语言和宗教的所有新加坡人。”

曾任联盟主席的社区领袖纳西尔（Naseer Bin Ghani）在活动上获颁终身成就奖。纳西尔活跃于基层，现为淡米尔语文理事会主席，也是公共交通理事会成员。

联盟设立助学基金 目标筹25万元扶持困难大专生

联盟也推出新的“SKML Ascend基金”，为表现优异但家庭经济困难、又无法通过其他管道获得资助的大学生和研究生提供援助。

这些学生有时甚至因拖欠学费而被学校暂扣成绩。设立新基金旨在填补现有援助体系的缺口，协助他们完成学业。基金的目标是筹集25万元，卡达耶纳路尔穆斯林联盟将率先注入10万元作为种子基金。

黄总理说，前人为团结社群、改善下一代生活而种下的“好种子”已然丰收，“如今轮到我们为未来种下种子”。