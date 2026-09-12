南北交通廊道工程展开八年，诺维娜一带作为关键施工区之一，工程对周边商家与居民的影响尤为明显。受访商家、居民与驾车者普遍反映，长期施工带来诸多不便，其中部分商家的生意更骤减至少一半。

诺维娜一带涉及地下隧道工程，施工须避开南北线地铁隧道、主干道路及密集公用设施，加上地质条件复杂，对周边环境造成持续影响。

位于汤申路的老字号餐厅香港街生意明显受到冲击。副店长盛文锦受访时说，自工程动工以来，生意至少减少一半，“现在的人潮跟之前完全没得比”。

她说：“施工围栏阻挡视线，原本从马路可见的店面如今完全被遮挡。外面虽然挂着‘照常营业’的横幅，但效果不大，不少顾客甚至找不到入口，需要致电询问。”

她也指出，施工期间尘土飞扬，户外用餐区常有顾客投诉气味重，店员也需频频清理桌面灰尘。“这项工程对我们的生意影响很大，虽然无奈，但也只能期盼尽快完工。”

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商户希望政府提供租金或税务减免等援助措施

在金岭购物中心（Goldhill Shopping Centre）营业20多年的Super Cuts理发店，同样面对客流减少的问题。主管王爱媜说，自工程展开以来，生意减少至少一半，冠病疫情期间更一度下跌七成。

她说，店面被围板遮挡后，行人大多绕道而行，甚至有顾客误以为店铺已停业。尽管附近行人天桥启用后情况略有改善，但目前仍主要依赖熟客支撑生意。

她说：“这一排店很多都做不下去，我们还勉强撑着，但我一直觉得很焦虑。希望当局能考虑提供租金或税务减免等援助措施。”

居民叹出行不便 驾车者反映路线混乱

居住在诺维娜地铁站附近公寓的陈嘉仪（51岁，采购业）说，六年前搬到这一带后，一直面对施工带来的不便，包括噪音及频繁改道，晚上也会有重型工程，干扰居民作息。

她也说，每次乘搭私召车或德士时，司机常因不熟悉临时改道而迷路。“很多司机不知道该怎么走、哪里该转弯，甚至可能因此发生交通意外。”

不过，她观察到，近期重型工程似乎已逐步转移，整体情况略有改善。

62岁的私召车司机谢理贵说，工作日繁忙时段经常塞车，加上路线不断调整，一不小心就会转错路。他认为，现场交通指挥仍有改善空间，“否则有点混乱，也不太安全”。

公众蔡华贵（70岁，退休）则指出，行人出行同样受影响。“商场和地铁站就在对面，但要绕一大段路，对行动不便者特别不友好。”

她说，天桥和电梯设施启用后，情况已有改善，但每次看到新的改道指示，仍不免感到无奈，“不知道什么时候才会好”。

陆路交通管理局指出，当局已通过隔音屏障、限制施工时间及控制粉尘等措施，尽量减轻工程对周边的影响。不过，当局也意识到，施工围栏及隔音屏障可能影响部分地区商家的能见度与人流。

“在可行情况下，我们会与受影响业者合作制定针对性方案，包括设置指示牌及广告横幅，在工程推进过程中也会持续与商家保持沟通。”