苏门答腊岛南部和加里曼丹岛的火点不断，加里曼丹的烟霾正在向新加坡的方向飘移而来，本地空气质量料将继续维持在中等至低度不健康水平。

根据国家环境局官网在星期六（9月12日）傍晚发布的消息，截至傍晚6时，全国24小时空气污染指数（PSI）介于67至79，空气质量属于中等水平；其中，中部地区的PSI最高，达79。

1小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米27至41微克，处于正常水平；中部和西部地区的悬浮颗粒浓度最高，这两个地区的指数都达到每立方米41微克。

印尼火点持续产生中度至浓密烟羽

环境局指出，苏岛南部和加里曼丹的火点仍持续产生中度至浓密的烟羽。当局也观测到，部分来自加里曼丹的烟霾正在向新加坡的方向飘移而来。

预计未来几天，苏岛北部将持续出现阵雨。不过，预料苏岛中部还会是干燥天气，加里曼丹和苏岛南部也将持续干燥。在当前主要吹东南风或南风的情况下，新加坡仍可能受从这些地方飘来的烟霾影响，估计24小时PSI指数会持续在“中等”至“低度不健康”的范围内。

环境局提醒，烟霾对人们健康的影响多大因个人状况、PSI水平与户外活动强度而异。公众若需立即进行户外活动，应查阅1小时PM2.5浓度读数和个人指南。若要规划次日户外活动，也应参考PSI预报和相应的健康建议。

公众可通过烟霾网站、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用，获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布，也已上载至亚细安气象中心网站。