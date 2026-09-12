医学与牙科界正式确立了代表专业生涯最高荣誉的终身荣衔“卓越院士”，首届共有17名业内泰斗获颁这一殊荣。这份至高荣誉不仅肯定他们在学术与医术上的卓越成就，更是要表扬医者通过无私奉献、提携后辈，提升行业高度。

正如法律界以“高级律师”（Senior Counsel）作为行业最高认可，医学界新设立的“卓越院士”（Eminent Academician）同样代表了业内的顶尖地位，旨在为后辈树立德才兼备的道德与专业楷模。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期六（9月12日）出席新加坡专科医学院入会典礼，并向17名医生授予这项荣衔。

王乙康致辞时指出，“卓越院士”这一荣衔，向整个医学界昭示医学与牙科专业的最高标准。

他说：“对于刚开启行医生涯的后辈而言，卓越院士的毕生心血与无私奉献，是各位能够也应当去追求和向往的崇高境界。”

新加坡专科医学院院长黄长彦医生受访时指出，与业界现有的各类年度奖项不同，“卓越院士”是一项终身荣衔。

“树立这样的行业标杆，不仅能为同行提供效仿与看齐的楷模，也有助于深化公众对本地医疗专业和整个卫生体系的信赖。”

为凸显这份荣衔的崇高与权威，获得荣衔的人数严格控制在医生与牙医总数的2%以内。按本地目前约2万1000名医生和牙医计算，这项荣衔的人数上限约为420人。

综合评估数十年生涯 关注医德操守与科研教学

候选人须通过极严苛的遴选。首先必须由医学院至少两名理事会成员或旗下学会提名人选，之后该人选须获得医学院理事会一致通过，以及至少三位前任院长联名推荐，最后再得到健卫部卫生总司长批准。

黄长彦说，严格的遴选机制确保每一位获颁荣衔者在业界都实至名归。

他强调，选拔并非基于单一指标，而是对医生数十年职业生涯的综合评估，涵盖医德操守、专业素养、技术造诣、科研贡献、教学传承等多方面。

“虽然头衔纯属荣誉性质，但我们期待这些泰斗级人物继续作为智慧的源泉，持续在他们各自岗位上发光发热、提携和指导后辈，并树立榜样。”

竹脚妇幼医院儿科肠胃科荣誉顾问医生潘光武教授（85岁），是17名首届获颁“卓越院士”的业内泰斗之一。

他在1967年从澳大利亚学成回国后，把近60年的职业生涯献给了公共医疗体系。

他将儿科临床医学、科研与教学融为一体，在我国儿科医学发展史上留下深刻烙印，包括作为主要研究者参与多项重大轮状病毒疫苗试验，为预防儿童传染病奠定了坚实的临床科研基础。

行医数十载，潘光武始终践行“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰”的行医格言。在他看来，医者不仅要诊治身体的顽疾，更应深入关怀病患及家庭。

他受访时说：“我喜欢留在公立医院服务，如果病人面对经济困难，我们能帮他们引介医疗社工去安排资助。我唯一的愿望就是为病人做到最好，同时在这里带一带年轻的学生和医生，继续做临床研究。”

最让潘光武感到满足的莫过于当年他救治的小病患，如今许多已长大成人，甚至在多年后也成了与他在医院里并肩作战的同事。

高龄的潘教授依然没有退休的打算。他坚持每天研读前沿医学期刊，确保自己紧跟医疗科技的最新发展。

他说：“只要我的脑子还灵光、还能思考，年轻同事也还愿意来找我讨论病例，我就绝对不会停下来。”