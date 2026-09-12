为我国吸引外资和推动工业化奠定重要基础，退休后仍以顾问身份继续贡献所长。新加坡经济发展局前主席曾振木星期六（9月12日）上午逝世，享年93岁。。

曾振木在经发局任职超过30年。他1964年加入经发局，担任多个管理层职位，包括投资服务署主管、驻纽约国际业务主任、经济发展局董事经理、国际直接投资计划主席，以及经济发展局副主席和主席等。

与曾振木共事的经发局同僚称他为“超级推销员”，认为他很擅长与跨国公司管理层打交道。经发局星期六在脸书贴文哀悼曾振木时，也评价他是“新加坡经济发展历程中，一位开拓性的领导人物”。

曾振木（中）2009年4月在经济发展局协会与《海峡时报》联办的活动上，和对话主持人林得恩（左）以及时任国家艺术理事会理事长李泉香展开对话。（档案照片）

经发局说：“曾先生拓展了经发局的国际业务，并吸引许多知名跨国企业到新加坡投资。他也通过设立创新的联合培训中心，扩大本地的技术人才队伍。”

经发局也说，在曾振木负责经发局全球17个办事处的时期，经发局所争取到的外国投资承诺，从每年3亿2000万元增加至17亿元，包括争取到本地首批半导体和精密工程业投资，为今天的资讯科技、半导体与航空航天业奠定基础。

经发局设立国际顾问理事会，也是出于曾振木的建议。这个由10家国际大企业主席或总裁组成的顾问团，1994年10月宣布成立，曾振木当时出任理事会的首任副主席，并在后来出任主席。

曾振木离开经发局后，仍为我国招商引资的工作奔忙，经常出国公干，并成为经发局新进职员的导师，包括在培训会上演讲，传授工作经验和教导窍门。

他1996年接受《联合早报》和《海峡时报》访问，谈到他如何教导经发局驻外职员时，轻描淡写地说：“非常简单，我只要告诉他们各种个案就行了。”但经发局职员从他身上学到的不仅这些。曾振木总要他们做好充分准备，才出席与企业代表的会议。

经发局在脸书帖子中也说：“曾先生的领导能力，以及对新加坡全心全意的奉献，将永远为人所铭记和敬重。他给我们留下热忱与远见，激励着过去和现在一代代的经发局官员。”

陈诗龙：曾振木协助打造我国经济 见证数十年发展与转型

贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期六下午也在脸书发贴文，对曾振木的逝世深感悲痛。

他说：“曾先生属于在前方道路仍充满未知时，协助打造新加坡经济的那一代人。从建国初期协助发展新兴产业，到1980年代艰难的经济环境中寻找出路，曾先生亲身见证了我国经济数十年来的发展与转型。”

陈诗龙也说，曾振木对经济发展局留下深远的影响，也帮助塑造这个机构，使它能够随着新加坡不断变化的需求而发展。“我们缅怀曾先生对新加坡经济发展历程所作出的长远贡献，并要向他的家人与亲友，致以最深切的慰问。”

曾振木1988年曾获颁功绩奖章（Meritorious Service Medal），以及在2003年获颁经发局杰出人物奖。经发局2002年庆祝成立40周年时出版《心耕：一群经济精英打造新加坡成为第一的关键历程》，以及2011年出版的续集，都由曾振木主笔。

曾振木（右）2011年8月1日在经济发展局庆祝成立50周年的纪念晚宴上，将刚发行的《心耕2》（Heart Work 2）赠送给时任总理李显龙（左）。（档案照片）

曾振木曾罹患癌症，并在1999年因中风导致瘫痪。他晚年积极学习华语，借此保持头脑灵活，并在2005年接受访问时说，《联合早报》面向中学生的《爆米花》，是他学华语的教材。

曾振木遗下妻子余娇才与女儿曾凌。他的灵堂设于莎琳路30号的圣斯德望堂（Church of St Stephen），开放时间为每天上午11时至晚间10时。出殡仪式定于星期一（14日）中午举行，下午1时40分在万礼火化场第二厅火化。