过去三年，新加坡人动用保健储蓄支付海外医疗费的案例无明显增加。然而，考虑到未来新柔地铁通车后预计将增加患者跨国流动，保健卫生部正检讨相关计划。

保健卫生部回答《联合早报》询问时透露，2023年至2025年，平均每年约有300起使用保健储蓄支付海外医疗费的索赔案，低于冠病疫情前2016年至2019年的平均每年约400起。社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康9月9日在国会书面回复议员提问时也指出，健卫部一直关注使用保健储蓄支付海外指定治疗计划的执行成效。

数据显示，计划的使用率整体处于较低水平，且主要集中于妇产科治疗。鉴于新柔地铁通车后跨境求医人数预计会增加，健卫部目前正评估相关机制。

我国在2010年推出海外保健储蓄计划，允许拥有保健储蓄的新加坡公民或永久居民，在特定的海外医院接受指定住院治疗和日间手术时，可用保健储蓄来支付。可动用的限额，与在本地医院接受同类治疗时相同。

海外保健储蓄计划 仅两家马国私院获准参与

目前，获准参与计划的海外医疗机构只有马来西亚两家私立医院，分别是位于柔佛新山巴西古当附近的马西（Masai）的立康专科医院（Regency Specialist Hospital），以及马六甲的仁爱医疗中心（Mahkota Medical Centre）。两者均隶属新加坡医疗公司新康集团（HMI Medical）。

集团旗下另一家位于新山谷中城广场（Mid Valley Southkey）的立康医疗中心（Regency Medical Centre），则不属于可使用保健储蓄的中心。

据本报了解，目前没有其他本地私人医疗机构准备参与海外保健储蓄计划。百汇控股和莱佛士医疗集团的发言人都指出，日后若有业务需要，或许会考虑参与。

疫后跨境医疗需求偏低 百汇控股三年前已退出

百汇控股原本在2010年参与计划，但已于2023年选择退出。发言人说，退出的主因是冠病疫情后需求偏低。集团过去合作过的海外医疗机构，包括马来西亚班台集团（Pantai Group）在多个州属的九家医院，以及吉隆坡鹰阁英丹医疗中心（Gleneagles Intan Medical Centre）。

至于公积金会员在立康专科医院使用保健储蓄的情况，立康发言人说，当中约九成是女性，以妇产科及孕产期护理最为普遍。此外，儿科服务也相当受欢迎。

发言人说，如果单看数值，两地收费相差不大，而新山可能比马六甲稍贵10%。不过，受汇率优势影响，病人实际承担的费用，往往只是在新加坡求医时的三分之一。

王乙康今年8月初以书面答复议员询问时指出，健卫部并没有追踪这些海外治疗费用与新加坡同类治疗费用之间的差异。

不过他透露，2020年至2024年期间，申请动用的保健储蓄金额平均每起约3200元，大部分用于妇产科相关医疗服务。这五年间，每年平均约有200起案例。

立康专科医院接诊新加坡病患倍增

新康集团总裁陈玮嘉接受《联合早报》访问时说，过去三年，立康专科医院接诊的新加坡病患人数激增超过一倍。虽然当中使用保健储蓄的人数不到一成，但相关人数正稳步增长。

陈玮嘉说，除了费用较低，医生的医术、医院的医疗质量与安全、预约便利程度，以及术后复原期间的家庭支援安排等因素，都是病患的重要考量。此外，新柔两地跨境往来频密，也促使前往当地求医的新加坡病患显著增加。正是预见到需求持续增长，立康专科医院已积极扩建，同时也有意为立康医疗中心申请加入海外保健储蓄计划。

她说：“事实上，在境外动用保健储蓄，只限于健卫部规定的日间手术或住院项目。高达九成的新加坡病患，是到我们的医院或医疗中心进行体检、专科门诊、窥镜检查或扫描等，这些都属于自费项目。”

一般到海外医疗机构接受例常身体健康检查是不能使用保健储蓄支付的。保健储蓄目前只能用来支付两所海外医院的指定住院治疗和日间手术，而且必须有新加坡获认证的医疗机构的医生评估。（档案照片）

新柔地铁预计2027年初通车，加上柔佛—新加坡经济特区正积极推进，是否会对新加坡的私立医疗机构构成更激烈的竞争？

对此，陈玮嘉说：“我们不认为这是竞争，而是为病患提供更多层面的选择。”