过去一年多，杨慧敏（60岁）每隔几个月会陪丈夫到新山接受癌症靶向治疗。她也正考虑是否要在新山同一家私人医院接受肠胃检测。

虽然来回长堤两岸，舟车劳顿，但出于经济考量，他们还是选择到新山治疗。新山立康专科医院的治疗费数值，虽然比新加坡稍高约一成，但在一新元可兑三令吉多的汇率优势下，总医药费可省下约三分之二。

“在新加坡，我们负担不起私人医院这类非标准癌症靶向治疗，但在新山，以同样的价格，我们就能借助汇率优势尝试治疗。我先生有医疗保险，暂时不需要动用我的保健储蓄帮他支付。”

杨慧敏的丈夫安东尼（70岁）是英国籍华裔，在新加坡居住超过20年。他于2023年被诊断患有结直肠癌，接受治疗后，去年4月病情复发。经检测后，本地公立医院的癌症医生认为，他不适合接受另一类型化疗，只能采取保守治疗。

不过，立康的癌症医生为他提供了其他靶向治疗选项。安东尼决定一试，目前病情已受到控制。

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杨慧敏是自雇人士，凡事能省则省。除了成本考量，她也分享了个人求医的感受，她认为，新加坡公立医院专科医生或因工作量过大，与病患沟通的时间较为有限，加上津贴病患无法自主选择医生，有时难免会遇到自己不太喜欢的医生。

几个月前，她就选择在同一所医院自费治疗皮肤疣（warts）。她说：“在新加坡，我得先到综合诊疗所看诊，再由他们转介到医院专科，要等很久。在新山，我趁先生做化疗时预约皮肤专科，当天就能治疗，服务不错，费用也只是300多令吉（约100新元）。”

她注意到，这一年来，到立康医疗中心或专科医院的新加坡病人，似乎有增多的趋势。

“去年我们乘搭医院安排、接送新加坡病人的接驳车时，一周只有一趟，座位也比较少。今年增至一周两趟，而且换成更大型的车辆，座位更多；不过仍得提前预约，才有空位。”

立康专科医院为往返新马两地的患者提供免费接送。不过，由于座位有限，杨慧敏若预约不到，便得自费往返新山。

嫁给新加坡籍丈夫的新加坡永久居民邓颖慧（38岁，平面设计师），于今年8月20日在立康专科医院顺利诞下宝宝。虽然夫妻俩目前都居住在新加坡，但考虑到丈夫工作繁忙，产后未必能全程照顾她和宝宝，她最终决定到新山生产，以便就近获得娘家的照应。

她说：“在立康生产，费用估计比在新加坡便宜约两成至三成。不过，费用并不是最主要的考量，家人的支持和便利性更重要。对于在新加坡工作和生活的人来说，海外保健储蓄计划让我们在医疗和生育方面多了一个选择，非常有帮助。”

此外，申请手续并不复杂，也让她省心不少。

在马国动用保健储蓄须遵循申报流程

要在马来西亚动用保健储蓄，须遵循一套申报流程。

首先，病患须先到立康专科医院看诊。经医生评估、确认需要进行非紧急的择期手术或日间手术后，院方的财务顾问会主动询问新加坡病患是否有意使用保健储蓄。

随后，院方会准备相关医疗评估与申报文件，由病患带回新加坡，到新康集团设在花拉公园地铁站附近的新康医疗中心（HMI Medical Centre），交由本地合作医生审核与鉴定。

新柔两地跨境往来频密，促使前往当地求医的新加坡病患显著增加。立康专科医院预见需求持续增长已积极扩建，同时也有意把另一家立康医疗中心申请纳入海外保健储蓄计划。（立康专科医院提供）

从提交申请到获批，通常需时四个到六个星期。

保健卫生部答复《联合早报》询问时说，参与计划的海外医院，必须与新加坡获认证可使用保健储蓄的机构合作，由本地机构提供入院前临床评估和财务咨询，以保障病患利益。

健卫部指出，即使本地机构获准使用保健储蓄，他们在海外的附属医院不会自动获准，必须先获得健卫部批准。

“海外医疗服务提供者不受健卫部监管，我们也不监督海外医院的收费。”

健卫部表明，政府定期检讨我国的医疗财务政策，确保政策可持续且切合需要，同时保障国人利益，负担得起医疗服务。