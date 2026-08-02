要判断一起事故是否属于工伤，核心法律标准是意外是否因工作并在工作过程中发生。这个标准看似简单，却直接决定哪些情况可索赔。

只要是在工作过程中发生，就可能属于《工伤赔偿法令》（Work Injury Compensation Act，简称WICA）赔偿范围。例如在办公室茶水间因地面湿滑滑倒，或前往商务午餐途中发生意外，都是可依法索赔的情景。

不过，雇员必须区分因公出行与日常通勤。信约律师事务所（Covenant Chambers LLC）副总监戴境恩指出，乘搭一般公共交通上下班途中受伤，不在WICA赔偿范围内，只能通过其他法律途径索赔。