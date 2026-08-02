说法识法：居家也能遇工伤 白领有权求赔偿
在办公室滑倒、居家办公搬文件扭伤腰，算工伤吗？很多人以为《工伤赔偿法令》只保护建筑工人和工厂员工，专业人士、经理和执行人员（简称PME）通常不会把自己和“工伤”两个字联系在一起，这是一个常见误区。这项法令其实覆盖所有在服务合约或学徒合约下受雇的雇员，不论薪金、年龄或公民身份，包括PME和固定期限合同员工，只有制服部队人员和家庭帮佣除外。本期《说法识法》请来律师、医生和职总代表，从法律、医学和劳资权益三个角度，厘清白领的工伤保障。
（插图／蔡新友）
要判断一起事故是否属于工伤，核心法律标准是意外是否因工作并在工作过程中发生。这个标准看似简单，却直接决定哪些情况可索赔。
只要是在工作过程中发生，就可能属于《工伤赔偿法令》（Work Injury Compensation Act，简称WICA）赔偿范围。例如在办公室茶水间因地面湿滑滑倒，或前往商务午餐途中发生意外，都是可依法索赔的情景。
不过，雇员必须区分因公出行与日常通勤。信约律师事务所（Covenant Chambers LLC）副总监戴境恩指出，乘搭一般公共交通上下班途中受伤，不在WICA赔偿范围内，只能通过其他法律途径索赔。