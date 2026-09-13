新加坡中小学生的数理能力在国际名列前茅，在2023年国际数学与科学趋势研究（Trends in International Mathematics and Science Study，简称TIMSS），我国小四生的数学与科学表现再次名列榜首。就连以中学生为对象的国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment，简称PISA），新加坡数学在2025年的成绩也依然位居前列。

但排名归排名，不少受访家长和学生都反映，这几年数学考起来，明显不一样了。

2021年数学课纲调整

这个改变或许要从课纲改革说起。教育部从2021年开始推行新数学课纲，今年应考小六离校考试的学生，正是首批完整经历这套新课纲的考生。

原本属于小六的比例（ratio）与平均数（average）两个较重课题，提前移到小五；小六则拿掉了普遍认为较难掌握的速度（speed）课题；原本小六才学的饼图（pie charts），也提早移到小四教授。受访的补习中心The Learning Lab和Matrix Math认为，这是要让学生从低年级开始打稳基础，逐步过渡到较深的应用题。

2021年小学数学调整后的新课纲（视频截图）

教育部指出，如今学生所学的数学课题，其实和父母那一辈相差不大，真正改变的，是学习和考核的方式。受访的补习中心也证实，课程内容变动不大，但考试方式变难了，重点从死记硬背转向逻辑推理与批判性思维。要考获90分以上，也变得更不容易。

2025年小六离校考试一道关于重叠等边三角形的题目，就曾在网上引发热议。图形给出的资讯不多，学生须自行推理三角形之间的长度关系，才能求解，体现出了”考思维、不考死背”。

改变带来的压力，也延伸到家长身上。一名主要在家辅导两个女儿的父亲蔡翌卿坦言，辅导过程中会被题目考倒，有时候须靠AI帮忙。另一名小五学生的母亲吴蕴慧则指出，就连成人也未必跟得上现在的教学法，学校甚至为家长开办“补习班”，希望家长能更好地理解教法，回家辅导孩子。她也质疑，新加坡数学既然水平高，为什么几乎每个学生都得上补习班。

父亲蔡翌卿经常辅导两个女儿的数学。（视频截图）

教育部长李智陞今年3月在国会辩论中，也以一道小六数学题回应家长的忧虑，强调较难的题目背后都经过精心设计，用意是引导学生思考，并非存心刁难。教育部同时宣布一系列松绑措施，包括让实行超过40年的高才教育计划走入历史，并从2027年起改由分布全岛的进阶单元取代，让更多不同潜能的学生受惠。

教育部长李智陞在国会辩论上分享了小学数学题。（视频截图）

点击视频，聆听家长和孩子们对于小学数学的心声。