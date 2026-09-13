每当自我介绍时，欧亚裔女子洁思敏都苦于无法用一句话简单概括自己的种族和血统。

经过两年寻根，她发现家族背景十分多元，祖先来自葡萄牙、荷兰、印度尼西亚、菲律宾和香港等地，拥有马来族、阿拉伯、新加坡华族，甚至是砂拉越伊班族——也就是俗称“猎头族”的血统。

目前在新加坡欧亚人协会兼职的洁思敏·奥利维罗（Jasmine Oliveiro，26岁），是在冠病疫情期间萌生寻根问祖的念头。

她的祖父出生于印尼廖内。日据时期，祖父与两个弟弟身陷马来亚森美兰州马口（Bahau），最终只有祖父活着来到新加坡。

这段家族往事促使洁思敏想进一步了解父祖辈的经历。她花了两年时间，通过各种途径追查，目前已初步厘清父系祖上八代的姓名、生卒年份及生活地点。

“在这以前，我以为自己只有父亲一方的欧亚裔血统，以及来自母亲的马来血统。”

为了拼凑家族历史，她向父母及较年长的堂表亲属询问，从他们的口述中寻找线索，同时也使用一款名为Ancestry的手机应用，通过家族姓氏搜寻其他用户上传的家族资料，再逐一对照、补充。

洁思敏的父系家族源自葡萄牙。她目前追溯到的最早一代祖先出生于泰国普吉岛，其后家族成员曾在槟城、马六甲、廖内及新加坡等地生活。

不过，寻根过程并不容易。有些祖先连出生日期和死亡地点都难以确定，要查清早期婚姻记录更是困难。她寻根期间，祖母的记忆力已经大不如前，许多往事无法再确认；她在2022年完成家谱研究并参与欧亚人协会的家谱展后不久，祖母也离世了。

洁思敏的父系九代家谱。（新加坡欧亚人协会提供）

马来人没有固定家族姓氏可追踪 只能靠妈妈和外婆口述了解

“我们家族以前没有家谱这样的概念，也没有留下日记或家庭记录，所以寻根时遇到非常大的挑战。尤其马来人没有固定的家族姓氏可追踪，母亲这一系我只能靠妈妈和外婆的叙述，勉强了解到外曾祖父那一辈。”

她的外曾祖母来自香港，但嫁给回教徒后改用穆斯林名字，以致她无法进一步查出外曾祖母原本的中文姓名。至于母亲的外祖辈，则是来自砂拉越的伊班族。

在追查过程中，洁思敏发现，槟城等马来亚地区的欧亚裔家族往往很难找到完整记录；相比之下，马六甲教堂保存了较为详细的当地欧亚裔人士资料。

也正因为这些记录，她得以发现一段鲜为人知的家族往事：她的六世祖是一名商人，曾有两任妻子。因为娶了阿拉伯女子，为避免家人之间因宗教信仰产生冲突，他后来逃往远东，最终定居马六甲。

除了家族资料，她也曾到国家档案馆翻查旧报章等历史资料，进一步寻找祖辈的踪迹。

她查到，高祖父伊曼纽尔（Emmanuel Oliveiro）曾是一名中提琴手，也曾在市政府测量部担任绘图员，但后来因承受家庭压力而溺水自尽。

巧合的是，一名与他同名的叔公在日据时期及战后曾是知名拳击手，外号“重拳马来亚人”（The Hard Punching Malayan）。不过，这名独居的叔公也在60岁前死于家中。

她笑说：“之后我们家族就不敢再用伊曼纽尔这个名字了。”

对祖辈经历了解越多 越觉得世界很小却又很大

随着对祖辈经历了解得越来越多，洁思敏觉得这趟寻根之旅既有趣，也让她深感世界很小却又很大。祖先们远道而来，曾在不同地区生活，并与不同族群的人通婚、开枝散叶，最终形成今天复杂而多元的家族血统。

这段经历让她大开眼界，并为这样的多元背景感到自豪。不过，她也意识到，自己对家族历史了解得仍不够。

“对于祖先们到底从何而来，我还有很多疑问有待解答。可能未来我会等到答案吧。”