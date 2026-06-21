许多新加坡人都爱好美食，对各种食品展的热情不减，尤其喜欢在食品展边走边吃边买。今年最后的一场TLM食品展将于9月底和10月初一连两个周末在新加坡博览中心举行。

这个今年规模最大的食品展，现场将汇聚来自新加坡、马来西亚、中国大陆、香港、台湾和泰国等地，超过120家本地与国际参展商的美食。其中30多家品牌将首次在TLM食品展上亮相。

即将来临的最后一场TLM食品展，也将首次开辟“香港展区”，展出10多家优质香港品牌的美食，让本地食客无需出国就能品尝并购买到正宗的港式风味。

此外，食品展也将首次与亚洲素食展（Vegetarian Food Asia）合作，引入更多植物性食品与素食选择。配合中秋佳节的到来，主办方也会在9月25日下午5时免费派送月饼，送完即止。

参与食品展的海内外品牌包括：拥有90年历史、首次参展的香港香记咖啡；主打传统手作蜂巢蛋卷的蛋卷工房；马来西亚80年老字号新调珍的兰花牌酱油；大马牛油曲奇品牌GPR；本地知名的168春满园沙爹（CMY Satay）；咖啡茶叶品牌侨福（Coffee Hock），以及益昌冷冻食品（EB Frozen Food）、茱莉（Julie’s）和太平洋西部（Pacific West）等。

延伸阅读 汇聚120跨国展商 TLM食品展7月博览中心登场

TLM食品展将在新加坡博览中心6A展厅举行，横跨9月25日至27日以及10月2日至4日两个周末，开放时间为上午11时至晚上9时，入场免费。

TLM食品展每日首500名入场公众可免费领取精美礼包。现场还推出年终大促销，部分精选街头小吃与食品最低从1元起，折扣力度高达90%。凡单日消费满200元，即可换取独家礼品并参与幸运抽奖。

TLM食品展将送出10张50元的TLM食品展消费券给《联合早报》和《新明日报》订户（各5张）。即日起至9月20日（星期日），早报和新明订户只须点击链接（或扫码）答对一道问题，就有机会获赠一张消费券。10位幸运读者将最迟于9月23日（星期三）收到电邮通知。

公众可通过TLM食品展的官方脸书活动专页获取最新的参展商阵容与每日促销详情。