牛车水花园天桥的傍晚，一群大哥大姐正唱着熟悉的旋律，忽然一把年轻的声音加入。23岁南洋理工大学三年级学生陈正，以地道闽南语唱起《欢喜就好》，欢快节奏立刻让现场拍手、跟唱，气氛瞬间“High”起来。朋友拍下的视频近日在网上流传，让他受到不少网友关注。

有人赞赏他的歌声，也有人对年纪轻轻的他能和一群乐龄人士打成一片感到有趣。陈正接受《联合早报》访问时笑说，自己内心住着一个“老灵魂”。一切源自今年4月和朋友的一顿饭。两人到牛车水吃晚餐后，想找个地方聊天，于是走到花园天桥。

“我们当时看到一群大哥大姐在唱歌，觉得他们都很开心。他们唱的歌曲我都懂，于是就问朋友，是否应该去尝试。朋友当时就说，去吧，并会帮我录影。”

陈正于是大方上前，询问是否能一同演唱。他注意到大家对中文歌曲的反应较为平淡，因此决定演唱闽南语经典歌曲《欢喜就好》。

欢快的节奏和地道的咬字，很快带动现场气氛。“大家开始拍手、跟着唱，气氛一下子就‘High’起来了。”

没正式学过闽南语 靠模仿唱出味道

身为土生土长的新加坡人，陈正笑说，自己其实没有正式学过闽南语，但善于模仿，听几次便能记住发音和旋律。

“虽然我平时闽南语说得不流利，但唱歌没问题。能融入大哥大姐们的世界，用音乐带给大家快乐，这就足够了。”

陈正自4月起，每个月一次会到牛车水天桥花园和大哥大姐们一同歌唱。（受访者提供）

13岁“半路出家” 古筝弹出一等奖

除了歌声，陈正也有一双弹奏华乐的巧手。不过，他的华乐之路并非从小开始，而是13岁才“半路出家”。

当时就读锦文中学的他，在学校课外活动开放日上阴差阳错走到古筝展位前。“我和朋友走着走着就到古筝那里，学长学姐给了我们不错的评价，我们后来就加入了。”

刚开始学习并不容易。没有音乐基础的他，每天花一两个小时练习。凭着后天努力，他于2020年全国华乐比赛中获得古筝演奏一等奖。

“我当时每天把自己关在房间里六七个小时练习，最终获得评审肯定。能够获奖，我真的很开心。”

16岁又迷上琵琶 卧室变成直播间

16岁时，陈正又迷上琵琶。他发现一些古筝曲目其实由琵琶曲目改编而来，于是决定学习。“两种乐器的演奏技法完全不同，古筝弹奏指尖往手心，琵琶弹奏是手心打开往外弹。”

凭着古筝打下的基础，他逐渐掌握琵琶，并在两种乐器方面都取得演奏文凭级（Diploma）。

陈正在TikTok上直播，让更多人了解到华乐之美。（受访者提供）

上社媒分享古筝琵琶

为了让更多年轻人认识华乐之美，陈正两年前在TikTok开设账号“Zentanzheng”。今年4月起，他开始直播，把自己的卧室变成分享华乐的小舞台。

“一开始直播间只有个位数，现在稳定在二三十人，偶尔还能破百。最让我兴奋的是，能吸引到不少海外网民。他们会在弹幕里点歌，让我觉得跨越国界传播华乐是有可能的。”

感谢恩师：不只教琴艺 也教做人

虽然中学后才开始学习古筝和琵琶，陈正一路走来得到多名老师的指导和栽培，包括古筝启蒙老师何艳、新加坡秦筝协会会长尹群、鼟乐团创办人兼创意总监黄圣苗博士，以及新加坡华乐团琵琶演奏家陈雨臻。

“他们不仅在琴艺上对我倾囊相授，也教导我如何做人以及品德修养。”

目前在中国当半年交换生的他，更新视频方面可能会放缓，但推广华乐的脚步不会停歇。

“我很庆幸自己能拥有这些平台，去分享我真正热爱的事物。虽然更新会慢一些，但我会一直弹下去，尽我所能，让更多人感受到华乐的魅力。”