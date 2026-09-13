新加坡三水会馆新理事会最近正式就职，何国伟蝉联会长，岑慧芳出任总务，黄泽才担任财政。新理事会将以文化传承、青年培育、新会所发展、会员关怀和永续治理五大方向推动会馆未来发展，并计划于明年年中首次举办“三水文化节”，以推动文化传承，让更多人认识三水历史与文化。

何国伟接受《联合早报》访问时说，会馆过去举办的活动比较传统，例如新春团拜、中秋节庆祝活动等，因此希望推陈出新，吸引更多年轻人参与。他指出，三水文化节将介绍三水的文化传统与饮食文化，并重点介绍三水红头巾的历史。

“红头巾”作为三水劳动妇女的象征，见证了她们在新加坡的奋斗历程。许多三水妇女上世纪初漂洋过海来到本地谋生，大多进入建筑行业从事辛苦的劳力工作，为新加坡的早期建设贡献良多。由于她们用浆硬的红布折成十字方形帽子套在头上，因此俗称“红头巾”。

铭记红头巾精神：文献档案全面数码化

除了通过文化节讲述红头巾的故事，三水会馆也致力于保存更完整的三水记忆。在文化传承方面，何国伟说：“会馆的历史文献和档案已经数码化，除了方便历史学者查阅，我们也会邀请学生到文物馆参观，让他们更了解三水人的历史与文化。”

本地许多会馆都面对青黄不接的问题，三水会馆也不例外。何国伟坦言，会馆虽有青年团，但长期不活跃，难以吸引年轻会员加入。因此，会馆正重新思考如何把年轻人吸引进来。他说：“年轻人不会因为会馆在做什么就自然加入，我们必须主动创造一些项目，让他们有奉献和发挥的空间。”此外，会馆也计划重新颁发奖学金和助学金，并开放申请资格，希望借此接触年轻一代。

目前拥有约300名会员的三水会馆，也希望加强社区联系，进一步善用新会所设施，开放会议室和卡拉OK娱乐室给社团组织及附近居民使用。何国伟透露，会馆在过去几个月已主办“从尘封到记忆”“红头巾以外：三水人在狮城”等讲座，接下来还将举办更多文化讲座和展览。

三水会馆历史可追溯至1886年

早在1841年，中国广东三水地区的华人便开始移居新加坡谋生。三水会馆是本地历史悠久的会馆之一，成立于1886年。早期，三水人租赁位于广合源街的“肄江别墅”作为同乡联络聚会场所，后迁至俗称豆腐街的珍珠街上段，易名为“三水会馆”。1904年，会馆在众筹之下以3500元购得海山街35号一座三层楼房，直到1970年代原址受市区重建计划影响，才迁至芽笼。

三水会馆之后出售芽笼旧会所（22巷10至12号），并在隔壁耗资约900万元打造新的“三水之家”（Samsui@Connect），于去年10月26日正式开幕。这栋位于芽笼22巷8号、楼高六层的新大楼为永久地契，总面积约495平方米。新会所一楼店面出租，租金收益作为会馆主要营运资金来源；其余楼层均用于会馆活动，设有文物馆、会议室、卡拉OK娱乐室等。

后人在三水会馆“福裕华堂”祭祀祖先时扫码，屏幕上便会显示先人照片、视频与家谱等。（特约李姿仪摄）

值得一提的是，位于四楼的“福裕华堂”将缅怀祖先与现代科技创新相结合。后人在此祭祀祖先时，只须扫描专属QR码，屏幕上便会显示先人的照片、视频与家谱；与此同时，属于先人的牌位会亮起灯光，方便后人迅速辨认位置。

扫描专属QR码后，先人的牌位亮起灯光，方便后人迅速辨认位置。（特约李姿仪摄）

问及这项创新科技的灵感，总务岑慧芳说：“我们发现许多年轻人在祭祖时不知道祖先的牌位放在哪里，往往要花不少时间寻找，于是便想借助科技来解决这个问题。我们在入口处装上扫码机，前来祭拜的人只须扫QR码，对应的牌位就会亮起，方便辨识。后来我们又决定添加数码屏幕，呈现家谱、先人的介绍、照片和视频。这样一来，即使后辈未曾见过祖先，也能通过这些资料了解家族历史。”

岑慧芳说，这项新技术引起其他会馆的兴趣，有不少人特地前来参观了解。她补充道：“有些年轻人看到先人的资料后，萌生寻根的念头，想知道自己的祖先来自中国哪里。目前已有十多人向会馆提出询问，我们会尽量协助。”