科技迅速变革、社交媒体普及，令极端思想更容易在网上锁定心理脆弱的青年，甚至在短短数周内将他们激进化。

新加坡内部安全局（ISD）情报心理学家卡斯（化名）过去10年与各类深受暴力极端主义影响的人面谈，处理超过70起个案。她的工作涵盖改造、研究、预防和能力建设，包括为在《内部安全法令》下被拘留或接到限制令者进行心理评估和干预，并培训社区心理健康从业员。

配合“全国保家安民计划”（SGSecure）推行10周年，卡斯日前接受《联合早报》访问，谈本地青年自我激进化的现状和当局对这些青年的心理改造工作。

青年激进化 更快更隐蔽

“过去10年，我观察到激进化个体的心理特征出现显著转变。”

卡斯说，青年个案越来越年轻，有些只有14岁，激进化速度也令人担忧。她指出，部分人短短数周内就被激进化，凸显网络激进化的迅速和隐蔽；网络空间也扩大了青年接触的意识形态范围。这期间，内安局处理了不少因受极右极端主义和复合型暴力极端主义新型威胁影响，而自我激进化的本地青年。

她指出：“青年受激进化影响，背后的心理弱点并非新问题。然而，科技发展迅速、社交媒体普及，也导致这些心理弱点更容易被利用。

“身份认同、归属感和人生目标，以及疏离、焦虑和幻灭感，这些青年常见问题，如今可在网上被操纵和放大，让极端组织或个人更容易锁定并影响脆弱青年。”

最触动她的案例：从极端青年到品学兼优生

让卡斯至今难忘的个案之一，是2022年媒体曾报道的青年丹尼尔；他也是卡斯加入内安局后最早接触的年轻个案之一。

丹尼尔约15岁时被拉入伊斯兰国组织网上私密群组，并在社媒上载诋毁时任总统哈莉玛、要求将她斩首的图片。内安局发出警告并给予辅导，但他执迷不悟，最终被拘留。拘留期间他逐渐排除极端思想，N水准还考取四个特优，2022年获释改为限制令，目前在一所学府升学。

卡斯说，最触动她的是丹尼尔的深刻转变。尽管面对重重困难，丹尼尔仍展现坚韧的意志和真诚的改变意愿。通过针对性辅导，并强化批判性思维、情绪调节、身份发展和适应性应对等能力，卡斯见证他成长为自信、有能力的人，最终不仅学业成绩优异，还建立健康的社交关系，并找到明确人生方向。

丹尼尔取得突破的关键，是内安局采用多学科协作框架，汇集家人、心理学家、案件官员、宗教辅导员、导师和学府等，建立支持系统。丹尼尔的经历让卡斯更加确信：只要在支持、培育和赋权的环境中，个人就能克服极端影响，成为更好的自己。这也是她和团队积极与其他政府机构和社区伙伴合作、支持受内安局照护者的原因。

研究转前线 团队也须抗压

卡斯与她的团队也确保心理工作不止于辅导室。他们以幕后研究为基础，为内政团队及公共服务的心理健康从业员举办工作坊，研究也为课程提供依据，确保前线预防人员掌握最新见解，在个人激进化加深前介入。

在加强前线预防的同时，卡斯也须照顾团队成员的心理健康。团队处理高风险个案，每天都得接触大量沉重的个案叙述，心理负荷大。作为经理，她注重培养抗压能力——从结构化督导、全面培训到定期关注员工身心状态，也帮助新情报心理学家认识工作心理需求、制定应对策略。她重视开放互助的文化，让心理学家能安心讨论棘手工作、互相扶持，并在午餐闲聊中放松。